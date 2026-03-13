恒指半日跌123点 太古升半成 国泰跌3% 化肥股逆市升｜港股开市

恒指今早低开133点，跌幅曾收窄至19点。中午收报25593点，跌122点或0.48%，半日成交1,260亿元。科指方面，中午收报5007点，跌20点或0.41%。

蓝筹股方面，中通快递（2057）升3.2%，成表现最好蓝筹；宁德世代（3750）与力拓集团合作，共推矿业电气化及循环经济，升1.64%。

科网股多数上升，阿里巴巴（9988）升1.52%；百度（9888）升1.33%；京东（9618）升1.28%；腾讯（700）升1.1%；小米（1810）升0.3%，惟美团（3690）跌0.46%。

中海油、中石油升1.4%

伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡继续封锁，同时副外长表示允许部分国家船只通过，惟布兰特期油续于100美元徘徊。中海油（883）升1.58%，中石油（857）升1.41%。不过中石化（386）下跌3.4%。

美以袭击伊朗后，国际化肥供应链受到明显冲击。 联合国贸易和发展会议发表报告指出，包括运费、船用燃料费和保险费在内的航运成本也在攀升，导致整个化肥供应链运输成本增加。 消息令化肥板块逆市上涨，玖远集团（827）升53.85%；大成生化科技（809）升9.38%；中海石油化学（3983）升4.14%。

太古系绩后造好，太古A（019）升5.02%，报86.9元；太古B（087）涨2.38%，报13.78港元；太古地产（1972）升2.04%。另外，太古减持1.53亿股国泰航空（293）股份，相当于2.52%，套现约18亿元。国泰股价中午跌3%，报12.6元。

毛记复牌后曾升逾四成

毛记葵涌（1716）今早复牌后一度升超过43%，创52周新高，中午收市报1.41元，升16.53%。原控股股东Blackpaper Limited向独立第三方马黎阳出售65%股权，涉及1.755亿股，总代价1.22亿港元。

---

0930：中东局势持续紧张，美股三大指数齐挫逾1%。道指收市挫739点或1.56%，报46677点；标指跌103点或1.52%，报6672点；纳指跌404点或1.78%，报22311点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐1.02%，报7094点。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金赎回，触发大型银行及另类资产管理公司股价新一轮抛售，大摩股价收市插水4.1%，高盛滑落4.4%，为跌幅最大道指成份股，花旗挫超过3%，Blue Owl及KKR跌幅分别为4.5%及3.7%。此外，德银披露其在私募信贷市场的曝险金额达260亿欧罗，股价应声下滑逾5%。

美伊战争进入第13日，特朗普与伊朗新任最高领袖穆杰塔巴双双释放强硬信号。穆杰塔巴表明不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭。特朗普则在社交媒体发文称，阻止伊朗拥有核武器「远比油价更重要」。布伦特原油相隔13个月以来首次收报于每桶100美元以上。

除能源问题外，规模达1.8万亿美元的私人信贷问题持续，据报摩根士丹利与Cliffwater LLC旗下私人信贷基金因赎回申请激增，被迫限制资金提取。银行股下挫，摩根士丹利和高盛跌逾4%。Blue Owl及KKR跌幅分别达4.5%及3.7%。

港股方面，恒指低开133点，报25583点。

太古（019）配售国泰航空（293）2.52%股份，合共1.53亿股股份，每股配售价11.74元，较国泰昨日（12日）收市价12.99元拆让约9.6%。太古今早高开4.1%，国泰则下跌3%。

理想汽车（2015）跌1.71%。该公司第四季经调整利润录得2.74亿元（人民币，下同），按年急挫93.2%。

《100毛》母企毛记葵涌（1716）复牌跌2.47%。该公司昨日正式公布卖盘，大股东姚家豪（阿Bu）及陆家俊（陈强）持有的65%股权，出售予内地环保科技界商人马黎阳，每股作价0.6963元，合共1.22亿元。有关交易触发全面收购，其余35%股东亦可向新买家出售股份。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股112.83亿港元。盈富基金 (2800)、中国海洋石油 (883)、中芯国际 (981)分别获净买入47.01亿港元、12.38亿港元、3.17亿港元；腾讯(700)、阿里巴巴(9988)、金风科技 (2208)分别遭净卖出4.8亿港元、4.29亿港元、3,486万港元。