恒指低开133点 太古折让9.6%配售国泰股份 太古升4% 国泰跌3%｜港股开市

中东局势持续紧张，美股三大指数齐挫逾1%。道指收市挫739点或1.56%，报46677点；标指跌103点或1.52%，报6672点；纳指跌404点或1.78%，报22311点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐1.02%，报7094点。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金赎回，触发大型银行及另类资产管理公司股价新一轮抛售，大摩股价收市插水4.1%，高盛滑落4.4%，为跌幅最大道指成份股，花旗挫超过3%，Blue Owl及KKR跌幅分别为4.5%及3.7%。此外，德银披露其在私募信贷市场的曝险金额达260亿欧罗，股价应声下滑逾5%。

美伊战争进入第13日，特朗普与伊朗新任最高领袖穆杰塔巴双双释放强硬信号。穆杰塔巴表明不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭。特朗普则在社交媒体发文称，阻止伊朗拥有核武器「远比油价更重要」。布伦特原油相隔13个月以来首次收报于每桶100美元以上。

除能源问题外，规模达1.8万亿美元的私人信贷问题持续，据报摩根士丹利与Cliffwater LLC旗下私人信贷基金因赎回申请激增，被迫限制资金提取。银行股下挫，摩根士丹利和高盛跌逾4%。Blue Owl及KKR跌幅分别达4.5%及3.7%。

港股方面，恒指低开133点，报25583点。

太古（019）配售国泰航空（293）2.52%股份，合共1.53亿股股份，每股配售价11.74元，较国泰昨日（12日）收市价12.99元拆让约9.6%。太古今早高开4.1%，国泰则下跌3%。

理想汽车（2015）跌1.71%。该公司第四季经调整利润录得2.74亿元（人民币，下同），按年急挫93.2%。

《100毛》母企毛记葵涌（1716）复牌跌2.47%。该公司昨日正式公布卖盘，大股东姚家豪（阿Bu）及陆家俊（陈强）持有的65%股权，出售予内地环保科技界商人马黎阳，每股作价0.6963元，合共1.22亿元。有关交易触发全面收购，其余35%股东亦可向新买家出售股份。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股112.83亿港元。盈富基金 (2800)、中国海洋石油 (883)、中芯国际 (981)分别获净买入47.01亿港元、12.38亿港元、3.17亿港元；腾讯(700)、阿里巴巴(9988)、金风科技 (2208)分别遭净卖出4.8亿港元、4.29亿港元、3,486万港元。