石油危机再升温 道指早段跌600点 银行股下挫 专家：私募信贷市场压力渐增

伊朗伊斯兰革命卫队再袭击油轮，油价再度抽升，美股再度下滑，道指早段挫逾600点。

道指报46782点，跌635点或1.3%；标指报6692点，跌83点或1.2%；纳指报22374点，跌340点或1.5%。

布油重上100美元

布兰特期油冲上每桶100美元水平，升9%；纽约期油亦报每桶95.3美元，升9%。

大摩限制私募信贷基金赎回

摩根士丹利及Cliffwater旗下私募信贷基金限制投资者赚赎回，引发银行股下挫。摩根士丹利（MS）及高盛（GS）跌逾4%。

苹果（AAPL）跌逾2%，Nvidia（NVDA）跌近2%；Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）亦跌逾1%。

Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley指出，目前市场面临的主要忧虑是战争，目前中东局势并见缓和，导致原油价格飙升，同时信贷市场面临的压力亦日益增长。