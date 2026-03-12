石油危机再升温 道指早段跌600点 银行股下挫 专家：私募信贷市场压力渐增
更新时间：22:18 2026-03-12 HKT
发布时间：21:42 2026-03-12 HKT
发布时间：21:42 2026-03-12 HKT
伊朗伊斯兰革命卫队再袭击油轮，油价再度抽升，美股再度下滑，道指早段挫逾600点。
道指报46782点，跌635点或1.3%；标指报6692点，跌83点或1.2%；纳指报22374点，跌340点或1.5%。
布油重上100美元
布兰特期油冲上每桶100美元水平，升9%；纽约期油亦报每桶95.3美元，升9%。
大摩限制私募信贷基金赎回
摩根士丹利及Cliffwater旗下私募信贷基金限制投资者赚赎回，引发银行股下挫。摩根士丹利（MS）及高盛（GS）跌逾4%。
苹果（AAPL）跌逾2%，Nvidia（NVDA）跌近2%；Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）亦跌逾1%。
Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley指出，目前市场面临的主要忧虑是战争，目前中东局势并见缓和，导致原油价格飙升，同时信贷市场面临的压力亦日益增长。
最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
14小时前