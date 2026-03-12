Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理想汽车第四季经调整利润急挫93% 今年首季料交付少达8.5% 美股盘前跌2%

更新时间：19:47 2026-03-12 HKT
发布时间：18:04 2026-03-12 HKT

理想汽车（2015）第四季经调整利润录得2.74亿元（人民币，下同），按年急挫93.2%。期内收入总额287.75亿元，按年跌35%；汽车总交付量10.92万辆，减少31.2%；当中车辆毛利率16.8%，按年减少2.9个百分点。理想美股（LI）盘前跌2.5%，报17.8美元。

全年经调整利润跌77.5%

计及全年，理想汽车经调整净利润为24亿元，按年大跌77.5%。收入总额1123.1亿元，按年跌22.3%；车辆销售收入1066.8亿元，跌23%，车辆毛利率17.9%，下降1.9个百分点。全年交付量40.63万辆，按年跌18.81%。

首季交付指引8.5万辆 收入料跌最多21%

理想预计，今年首季车辆交付量为8.5万至9万辆，按年减少8.5%至3.1%；收入总额204亿至216亿元，按年减少16.7%至21.3%。今年1月及2月，公司已分别交付27,668辆及26,421辆汽车。

李想：战略调整见效 今年迎重要产品周期

理想董事长李想在业绩报告表示，经过2025年主动战略调整，第四季以来组织效率、供应能力和销售体系开始出现积极变化，包括门店效率提升、理想i6产能问题缓解及理想i8销量回升。他透露，今年公司将迎来重要产品周期，第二季上市的全新理想L9将在动力系统、智能驾驶和底盘技术方面全面升级。

全国布局持续扩张 现金储备逾千亿

截至2026年2月28日，理想汽车在全国160个城市拥有539家零售中心，223个城市设有548家售后维修中心及授权服务中心，已投入使用4054座理想超充站，配备2.24万个充电桩。

首席财务官李铁指出，截至去年底公司现金储备达1012亿元，为把握具身智能领域机遇及加速全球拓展提供充足动能。

