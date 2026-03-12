Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东局势严重冲击港口营运 九仓吴天海：航企动荡下或重新分散布局

股市
更新时间：18:34 2026-03-12 HKT
发布时间：18:34 2026-03-12 HKT

九仓（004）集团主席兼常务董事吴天海表示，中东地缘政治局势已严重冲击香港港口营运，伊朗局势升温前，本港已签下新增航线，有望带动货量回升；惟战云密布后，船公司纷纷延迟新部署，相关增长暂时落空。他提到，过去航企倾向将货量集中少数港口，局势动荡下或重新考虑分散布局，香港能否受惠仍属未知数。

竞争环境不公 前景充满挑战

他特别提到，香港港口正面临大湾区内地港口强劲竞争，市场份额持续下滑，经营难度日增。吴天海直指，「最大问题系内卷，同一个咁细嘅地方，涌出咁多新码头，大家抢得好厉害」，更坦言「内卷一日唔能够放缓，香港一日都系唔容易做」，形容行业竞争环境不公，前景充满挑战。他指出，过去香港在南中国国际货柜吞吐量占有三成以上，现时深圳稳占约六成，南沙已突破两成，香港却跌至不足两成。香港码头全属私营，深圳与南沙则有国资背景，获政府补贴船公司、负担航道疏浚巨额成本，「竞争其实系不公平」，恶性竞争下香港处于劣势。

有资金与人才开始回流香港

香港物业方面，吴天海指出，集团早几年投资的香港物业项目，现正陆续进入开始收成阶段，他特别强调仅是开始收成，并非一次性全面收割，惟收入与盈利来源正逐步增加，有望以此弥补内地市场表现较弱的缺口，形成此消彼长的格局。他看好香港住宅后市，但强调集团「冇债务压力，唔急于卖楼，啱价先做，唔啱价就等」，具备足够实力灵活部署。新一份财政预算案上调豪宅印花税，他认为有关措施对过亿元超豪宅的购买负担明显加重，对成交构成压力。整体楼市仍可望逐步向好，关键在于中东局势动荡下，已有资金与人才开始回流香港，「本来谂住走嘅留低，走咗嘅开始回流」，为本港带来机遇，惟新加坡亦在争夺有关资金，香港必须自强不息。

内地写字楼市道「好弱」

内地写字楼市场方面，吴天海直言「好弱、严重供过于求」，一线城市尚且库存高企，二线城市问题更严重，中期难以解决。需求表现不稳、缺乏持续性，对前景不乐观。对此集团过去数年持续调低相关物业估值，坚守「宁愿低估价值，都唔好高估」的保守策略，谨慎应对市场波动。

财务方面，九龙仓去年业绩改善，部分受惠于减值拨备减少。吴天海表示，2026年减值拨备有望持续下降，惟剔除相关因素后，核心盈利增长动力仍需观察。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
6小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
11小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
7小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
11小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
影视圈
10小时前