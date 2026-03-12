太古指中东局势未影响中港业务 对本港零售商业发展乐观

中东战事吃紧，太古（019）主席白德利表示，短期局势为市场带来不确定性，但太古坚持长期投资视角，整体投资计划未发生调整。太地（1972）行政总裁彭国邦补充，中东局势对中港产业暂未见即时影响，将持续密切监察。

零售物业仍供应过剩

本港地产方面，彭国邦指，去年第四季起租金下跌幅度收窄，核心地段优质写字楼表现相对稳健，虽整体零售物业仍因供应过剩承压，但对今年零售商业发展持乐观态度。

把握豪宅市场复苏机遇

住宅楼市方面，彭国邦指，近期售出的深水湾6号两套豪宅价格创新高亦印证了高端住宅市场复苏，将把握未来6至12个月的市场机遇，适时推出新楼宇开发项目。

可口可乐多源采购纾缓铝价上升

对于地缘政治亦推高金属价格，铝价成本上升。太古可口可乐总裁苏薇表示，将通过多源采购、优化包装及提升销量来缓解成本压力，避免过度依赖单一方案，其中东南亚市场以罐装产品为主，受冲击更显著。

