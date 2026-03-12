Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁去年少赚7% 末期息维持0.89元 六铁路项目总投资1400亿元

更新时间：16:51 2026-03-12 HKT
发布时间：16:51 2026-03-12 HKT

港铁（066）去年纯利146.77亿元，按年下跌6.9%，末期息每股0.89元，全年共派1.31元，均按年持平。

期内总收入554.65亿元，按年减少7.6%。经常性业务利润56.5亿元，减少21.6%；而物业发展利润110.84亿元，按年增长8%。

香港车务亏损扩至2.5亿 高铁推动收入增长

港铁指，虽然市场环境带来一定挑战，对整体经常性业务利润有所影响，但受高速铁路香港段及过境服务乘客量上升的带动下，香港车务营运录得稳健的收入增长。期内香港车务录得营办亏损2.54亿元，按年多蚀3倍。

逐步融资支持发展铁路网络

港铁指，将持续透过「铁路加物业」模式，将物业发展利润投放于铁路建设及营运，现正全力推进六个位于屯门、大屿山，以及北部都会区的新铁路项目，相关项目涉及的总投资约1400亿元。该集团表示，正逐步进行融资安排，以支持港铁持续投资及拓展香港的铁路网络。

正兴建9物业 涉8000伙

物业业务方面，港铁指，正兴建9个物业项目，未来可提供约8000个住宅单位，去年亦批出屯门第16区站第一期物业发展项目合约，为香港住宅市场提供持续供应。

港铁续指，视乎施工及销售进度，公司预期为日出康城第13期、港岛南岸第6期及油塘通风楼项目的物业发展利润入帐，并继续为大围站项目、港岛南岸第5期及日出康城第12期的利润入帐。

