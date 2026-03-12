港股反弹浪能否持续 还看25800守稳与否｜古天后

3月12日，天晴，日间干燥及温暖。美伊战事未完，国际油价回升，美股周三个别发展，道指低开15点后，跌幅扩大至最多520点，最低报47185，收市跌289点或0.61%，报47417；标指跌25点或0.08%，报6775；纳指微弹6点或0.08%，报22716。国际能源署（IEA）宣布成员国同意合共释出破纪录4亿桶紧急石油储备，以应对伊朗战争，但油价继续升，纽约期油最多反弹6.64%，高见每桶88.99美元，收报87.25美元，升4.55%；布兰特期油一度抽高6.1%，高见93.15美元，收报91.98美元，反弹4.76%。

油价高企 通胀有机会回升

㖊晚公布嘅2月份消费物价指数（CPI）按年升幅维持于2.4%，符合预期，数据反映，虽然上月汽油及超市杂货包括新鲜蔬菜及咖啡价格上涨，但期内二手车价格及汽车保费下降，有助物价维持受控。不过油价若然喺战事持续下高企，估计及后通胀有机会回升，上半年联储局减息机会应该微乎其微。数据公布后，美国10年期债息曾上扬9.1个基点，至4.226厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨7.5个基点，至3.644厘。摩根士丹利财富管理经济师Ellen Zentner表示，虽然各国有望释出紧急石油储备，但持续嘅不确定令油价上升风险增加，意味联储局对减息将维持谨慎。

各股份表现中，甲骨文（Oracle）业绩及展望均好过预期，股价大幅抽高9.2%；Nvidia股价升0.7%，该公司宣布向以荷兰为基地嘅人工智能（AI）数据中心公司Nebius投资20亿美元，并建立策略伙伴关系。亚马逊继日前发行美元债券后，据报计划首次发行欧元债券，目标金额145亿欧元，该公司并宣布与Uber达成为期多年合作协议。Uber股价急升3.6%，亚马逊先升后跌0.8%。

此外，食品生产商金宝公司（Campbell's Co）调低盈利预测，股价跌7.1%。油股雪佛龙上升1.7%，为表现最强道指成份股，UnitedHealth反弹1%，美国运通回升0.9%。美汇指数一度回升0.48%至99.3，日圆降0.57%至158.95兑每美元。加密货币「一哥」比特币反复曾升3.4%，至71337美元。

恒指企稳10日线才可反弹

港股昨日表现反复，恒生指数高开低走，虽然早段一度升189点，见26149高位，但午后倒跌，最多跌140点，低见25819，收市跌61点，报收25898，成交额只有2,544亿。虽然科技股早段反弹，但唔少重磅科技股都系高开低走，而内地据报限制银行及国企等使用OpenClaw，人工智能模型股MiniMax（100）早段升逾8%，创出1,320元上市新高后，倒跌6.4%收市；图像处理器（GPU）相关股天数智芯（9903）亦倒跌9.2%；另一六小虎智谱（2513）亦倒跌收市。而早段支撑大市上升嘅腾讯（700）、阿里巴巴（9988）同样倒跌收市。至夜期时段，美股因油价反弹走软，夜期及ADR个别发展，夜期跌穿日期低位，ADR则靠稳。但今早美股期货下跌，拖累黑期跌至25600水平，料今早港股将低开，如开市恒生指数未能企稳25700并重返25800水平之上，后市需企稳5日线（25670）及10日线（25844），而期指则需企稳25700，方有条件继续反弹，否则大市似乎向下回补周二上升裂口，即恒25442-25611及期指25357-25535机会较大。

大市如完全回补上升裂口后，无法企稳于裂口顶部，即企稳于25600水平之上，调整或持续。不过今早大市约低开于25600水平，亦会遗下一个下跌裂口，有机会于盘中回补，如今日同时回补周二上升裂口之余，亦即市回补下跌裂口，其后能否延续反弹浪，25700-25800相当关键。

古天后