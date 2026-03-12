油价再逼近百美元 恒指低开179点 中海油向上 山东墨龙升15% 国泰君安国际跌逾4%

0925：国际油价再逼近百美元，港股开市向下，恒指低开179点，报25719点。腾讯（700）玄武实验室针对于「龙虾」数据安全保护，正式推出HaS Anonymizer，功能包括隐私扫描、隐私脱敏、文档脱敏、图片脱敏及隐私还原；同时，腾讯旗下腾讯云亦宣布混元模型Token涨价。该股开市报550.5元，跌0.27%。

其他科网股亦普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.95%；美团（3690）跌1.16%；小米（1810）跌0.78%，百度（9888）亦跌0.66%，惟京东（9618）逆市升0.28%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升1.7%及2.5%。

油价回升，石油股逆市向上，中海油（883）升1.85%；中石油（857）升1.62%；中港石油（632）更升近9%；油服股方面，山东墨龙（568）开市升近15%，百勤油服（2178）亦升逾8%。

不过，市场忧虑油价引发通胀上升及加息预期，金价今早曾跌0.5%至5,154美元水平，黄金相关股微跌，紫金（2899）跌0.65%；招金（1818）跌1%；山东黄金（1787）亦跌0.15%。

个股消息中，国泰君安国际（1788）今早公布，证监会和廉政公署周二（10日）到访公司香港主要营业地点执行搜查令，并带走部分文件；同时，一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查。公司对此高度重视，将继续密切监察此事发展。该股开市报2.51元，跌逾4%。

北水动向方面，昨日净买入港股34.48亿元，中海油（883）、阿里（9988）及吉利汽车（175）分别获净买入10.39亿元、6.98亿元及5.32亿元；而腾讯（700）、建行（939）及工行（1398）则分别遭净卖出24.35亿元、8.26亿元及1.85亿元。

—————

0855：美国总统特朗普称伊朗境内「几乎已无可打击的目标」，战事「即将结束」，但美国和以色列官员均表示目前尚未收到任何停止军事行动的内部指令。此外，国际能源署（IEA）成员国计划在全球范围内释放总计4亿桶石油储备，规模为史上最大，其中美国计划释放1.72亿桶。

伊拉克油船遭遇不明袭击

不过，据外媒报道，伊朗指随着其军队周三袭击商船，全球应该为油价达到200美元做好准备。另一方面，伊拉克官员指两艘载有伊拉克燃料油的外国油轮在伊拉克领海内，遭遇不明袭击，导致起火，其中一名船员身亡。有关消息刺激国际油价向上，布兰特期油曾升逾7%至98.58美元，WTI期油则升逾6%至92.89美元。

美股三大指数周三个股发展，道指跌289点或0.61%，报47417点；标普500指数跌5点或0.08%，报6775点；纳指则升19点或0.08%，报22716点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.77%至7167点。亚太区股市方面，日经225指数暂跌1.3%至54309点；韩国综合指数则微跌0.01%至5609点。