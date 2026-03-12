恒指收跌182点 中海油升3.7% OpenClaw再降温 智谱挫8.9%｜港股收市

伊朗袭击油轮，中东局势维持紧张，国际油价再飙升至90美元以上，甚至一度升至100美元，日本和台湾股市领跌。而港股亦受外围走弱和科技股、本地地产股沽压大拖累，走势反复向下，恒指最终全日收报25716点，跌182点，连跌两日，累跌243点。大市成交进一步回落至2421亿元，再为上月25日以来最少。不过北水继续趁跌市捞货在流入112.83亿元，连续第二日流入。

恒指周四低开179点，早段曾倒升34点，惟高位有沽压，恒指很快掉头向下，最多跌377点，尾市跌幅喘定，并收复部分失地，最终全日收报25716点，跌182点；国指收报8699点，跌4点；科指收报5027点，跌27点。

传中国停止本月成品油出口

油价回升，有消息指中国政府已下令炼油厂立即停止3月份的成品油出口，以应对中东冲突可能引发的国内燃油短缺问题。部分石油股和相关设备股逆市向上，中海油（883）弹高3.7%，收报29.1 元；中石油（857）升1.1%，收报10.62 元；中港石油（632）升1.1%，收报0.465元；油服股方面，山东墨龙（568）升2.4%，收报10.83 元。

香港数字政策办公室表示，近期也关注到有关OpenClaw存在的潜在风险，并提出相关安全建议。OpenClaw热潮再降温，相关概念股多数续弱。MINIMAX（100）下滑5%，收报 1,084 元；智谱（2513）走低8.9%，收报 555.5 元；腾讯（700）下跌1%，收报546.5 元；百度（9888）亦跌1.1%，收报120.4 元。

其他科网股亦普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.2%，收报131.6 元；美团（3690）跌0.9%，收报76.7 元；小米（1810）跌0.1%，收报33.3 元。

油价走高，市场忧虑美国通胀升温或影响减息步伐，息口敏感的本地地产股走低。恒地（012）挫3.2%，收报 31.14 元；新地（016）跌2.6%，收报133.4元；恒隆（010）下滑2%，收报15.43元。

遭证监廉署调查 国泰君安挫4%

个股方面，国泰君安国际（1788）公布，证监会和廉政公署周二（10日）到访公司香港主要营业地点执行搜查令，带走部分文件；同时一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查。该股挫4.2%，收报2.51 元。

太古A（019）去年撇除投资物业公平值变动的基本溢利113.73亿元，按年升9%，兼增派第二次中期股息太古A股价逆市升1.8%，收报82.75 元；太古B（087）亦涨1.4%，收报13.46元。

九龙仓集团（004）去年受内地发展物业减值拨备大幅减少带动，基础净盈利大增47%至41.04亿元。股价升0.5%，收报23.46 元。

曾永坚：短期内或下试24500点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，油价上升时拖累港股周四向下的主要因素，当前全球金融市场主要围绕著霍尔木兹海峡的局势变化，这一地区的情况牵动著国际油价的波动，若该地区通航迟迟未能恢复正常，相信随著市场对油价高企担忧日益加深，预计会继续不利包括港股在内的股市表现。他预期，港股后市确实存在较大的抛售压力，恒指短期内可能会下试24500点。

—————

1215：油价高企，恒指今早低开179点后，早段一度倒升34点，高见25932点，但随即掉头向下，且越跌越深，恒指半日收报25579点，跌319点或1.23%，成交1,310亿元；科指半日收报4993点，跌60点或1.21%。

阿里及腾讯成跌市推手

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）半日分别跌2.25%及1.09%，连同下跌0.8%的汇控（005），为3只拖低恒指主要股份；相反，油价上升，中海油（883）及中石油（857）分别升3.4%及2.4%，支撑大市。

铜价下跌 洛钼跌逾半成

单计股价变幅，洛钼（3993）半日跌5.5%，为表现最差蓝筹，农夫山泉（9633）及石药（1093）亦跌逾半成。在油价上升忧虑触发铜价下跌的情况下，除了洛钼外，五矿资源（1208）及江西铜（358）亦分别跌逾3%及0.3%。

中东冲突影响铝供应前景

不过，铝业股持续强势，中国宏桥（1378）半日升3.8%至40元，为表现最佳蓝筹，并且逼近41.36元的历史新高；同业如中铝（2600）及俄铝（486）更升逾半成。消息面上，中东冲突不断升级，导致该地区供应前景恶化，铝价升至近四年来的最高水平。

中金发报告指出，铝供需缺口扩大且美伊冲突带来脆弱性增强，叠加全球积极的财政和货币政策共振，铝价有望创出新高；同时考虑到能源及氧化铝价格回升，建议重点关注电力和氧化铝自给率高的标的，推荐关注南山铝业国际（2610）、中国宏桥及中国铝业等。

—————

0925：国际油价再逼近百美元，港股开市向下，恒指低开179点，报25719点。腾讯（700）玄武实验室针对于「龙虾」数据安全保护，正式推出HaS Anonymizer，功能包括隐私扫描、隐私脱敏、文档脱敏、图片脱敏及隐私还原；同时，腾讯旗下腾讯云亦宣布混元模型Token涨价。该股开市报550.5元，跌0.27%。

其他科网股亦普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.95%；美团（3690）跌1.16%；小米（1810）跌0.78%，百度（9888）亦跌0.66%，惟京东（9618）逆市升0.28%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升1.7%及2.5%。

油价回升，石油股逆市向上，中海油（883）升1.85%；中石油（857）升1.62%；中港石油（632）更升近9%；油服股方面，山东墨龙（568）开市升近15%，百勤油服（2178）亦升逾8%。

不过，市场忧虑油价引发通胀上升及加息预期，金价今早曾跌0.5%至5,154美元水平，黄金相关股微跌，紫金（2899）跌0.65%；招金（1818）跌1%；山东黄金（1787）亦跌0.15%。

个股消息中，国泰君安国际（1788）今早公布，证监会和廉政公署周二（10日）到访公司香港主要营业地点执行搜查令，并带走部分文件；同时，一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查。公司对此高度重视，将继续密切监察此事发展。该股开市报2.51元，跌逾4%。

北水动向方面，昨日净买入港股34.48亿元，中海油（883）、阿里（9988）及吉利汽车（175）分别获净买入10.39亿元、6.98亿元及5.32亿元；而腾讯（700）、建行（939）及工行（1398）则分别遭净卖出24.35亿元、8.26亿元及1.85亿元。

—————

0855：美国总统特朗普称伊朗境内「几乎已无可打击的目标」，战事「即将结束」，但美国和以色列官员均表示目前尚未收到任何停止军事行动的内部指令。此外，国际能源署（IEA）成员国计划在全球范围内释放总计4亿桶石油储备，规模为史上最大，其中美国计划释放1.72亿桶。

伊拉克油船遭遇不明袭击

不过，据外媒报道，伊朗指随着其军队周三袭击商船，全球应该为油价达到200美元做好准备。另一方面，伊拉克官员指两艘载有伊拉克燃料油的外国油轮在伊拉克领海内，遭遇不明袭击，导致起火，其中一名船员身亡。有关消息刺激国际油价向上，布兰特期油曾升逾7%至98.58美元，WTI期油则升逾6%至92.89美元。

美股三大指数周三个股发展，道指跌289点或0.61%，报47417点；标普500指数跌5点或0.08%，报6775点；纳指则升19点或0.08%，报22716点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.77%至7167点。亚太区股市方面，日经225指数暂跌1.3%至54309点；韩国综合指数则微跌0.01%至5609点。