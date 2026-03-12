Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗袭击商船 吁为油价200美元准备 国际油价再逼近百元 日股早段跌逾1%

更新时间：08:56 2026-03-12 HKT
发布时间：08:56 2026-03-12 HKT

美国总统特朗普称伊朗境内「几乎已无可打击的目标」，战事「即将结束」，但美国和以色列官员均表示目前尚未收到任何停止军事行动的内部指令。此外，国际能源署（IEA）成员国计划在全球范围内释放总计4亿桶石油储备，规模为史上最大，其中美国计划释放1.72亿桶。

伊拉克油船遭遇不明袭击

不过，据外媒报道，伊朗指随着其军队周三袭击商船，全球应该为油价达到200美元做好准备。另一方面，伊拉克官员指两艘载有伊拉克燃料油的外国油轮在伊拉克领海内，遭遇不明袭击，导致起火，其中一名船员身亡。有关消息刺激国际油价向上，布兰特期油曾升逾7%至98.58美元，WTI期油则升逾6%至92.89美元。

美股三大指数周三个股发展，道指跌289点或0.61%，报47417点；标普500指数跌5点或0.08%，报6775点；纳指则升19点或0.08%，报22716点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.77%至7167点。亚太区股市方面，日经225指数暂跌1.3%至54309点；韩国综合指数则微跌0.01%至5609点。

