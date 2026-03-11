美国2月CPI按年升2.4%符预期 美股早段反复 传石油储备将释放 油价照弹3%

美国2月消费物价指数（CPI）按年升2.4%，按月升0.3%，均符合预期。撇除能源及食品价格的核心CPI按年升2.5%，按月亦升0.2%，同样符预期。美股早段表现反复，道指跌不足100点。

道指报47620点，跌86点；标指报6788点，升7点；纳指报22759点，升62点或0.3%。

Tesla升2%

科技股造好，特斯拉（TSLA）升近2%，甲骨文（ORCL）绩后急升12%。

通胀数据公布后，美元指数报99.179，升0.3%；美国10年期债息见4.195厘，升3.5点子。利率期货监管工具FedWatch显示，市场维持今年9月减息的预测。

传IEA拟释放最多4亿桶紧急石油储备

外电报道，国际能源总署（IEA）提议释放约3亿至4亿桶紧急石油储备，以压低近期大幅飙升的油价。油价靠稳，纽约期油报每桶86.3美元，升3.4%；布兰特期油报每桶90.85美元，升3.4%。

专家：市场已忽视符预期CPI 关注能源

彭博产业研究首席美国利率策略师Ira Jersey指出，因应中东局势，市场将已忽视符合预期的CPI数据，转而关注能源市场。

TradeStation全球市场策略主管David Russell直言，近日油价飙升，2月通胀数据已是「过去的遗物」，相信投资者及联储局官员，皆仍未清楚未来走势。