越秀房托去年可分派总额跌14% 末期分派少26% CEO指国内写字楼租金止跌

越秀房产信托基金（405）公布2025年度业绩，全年可分派总额2.7亿元（人民币，下同），按年跌14%。末期分派每个基金单位约0.0189元，相当于0.0214港元，按年减少25.6%；全年度每个基金单位分派约0.0522元，相当益0.058港元，按年减少16.5%。年化收益率约为6.74%。

撇除物业公平值变动实现扭亏为盈

期内收入总额18.56亿元，按年减少8.6%；物业收入净额12.84亿元，按年减少11.2%。期内净亏损6.94亿元，亏损按年扩大1.06倍。若未计投资物业公平值亏损及所占联营公司亏损等项目，税后层面实扭亏为盈，录得1461.3万元溢利。物业估值336.5亿元，整体期末出租率82.1%。

写字楼空置问题持续 料估值压力逐步缓解

行政总裁区海晶在业绩会上表示，展望2026年，国内写字楼市场的空置问题仍对整体市场构成影响，但续租租金水平已出现止跌迹象。她称，专业市场方面，海外需求整体放缓，不过内需与外需同步增长对业务带来正面帮助。

对于连续两年录得亏损，区海晶解释主要受投资物业估值变化影响。随内地宏观经济复苏、商业资产价值合理回归，物业估值压力将逐步缓解。她认为内地商业REITs政策开放，令市场定价逻辑回归现金流与营运能力，对具多元业态运营能力的主体构成利好。

出售金融大厦回笼53亿 偿债降借贷比率

该集团去年10月以约34.33亿元，向越秀集团出售广州越秀金融大厦50%权益及内部重组后的余下50%权益。董事会主席江国雄表示，出售完成后可收回53亿元资金，拟用于还债，预期可降低财务成本并改善收益率。他透露，相关资金已于2026年初偿还36亿元债务，剩余资金将逐步用于还债，偿债后基金借贷比率将从48.5%进一步下调。

融资成本大降16.5% 平均付息率3.77%创三年低

区海晶表示，去年融资成本7.73亿元，按年大降16.5%，平均付息率3.77%创三年新低，「平白为公司悭咗约1.5亿人民币」。债务结构优化后，外汇敞口跌至近五年最低的24%。针对利率波动风险，她指基金可灵活运用境内外双融资渠道，「边度利率优惠就喺边度借」，且仅10%为浮动利率敞口，绝大部分为人民币固息债务，利息成本不会大幅波动。

写字楼新签9.6万平米 四季酒店房价升5.8%

各板块经营表现方面，写字楼板块新签9.6万平方米，引入10间世界及中国500强企业，国金中心等核心项目续租率创三年新高。酒店板块收入占比28%，四季酒店翻新后平均房价达2260元，按年升5.8%；雅诗阁公寓入住率高达91.5%。专业市场与零售商场方面，白马大厦出租率96%，国金中心引入广州唯一市内免税店，维多利项目补齐高端运动消费场景。