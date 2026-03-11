国泰去年纯利108亿元增一成 快运亏损扩至10亿 料今年客运运力多10%

国泰（293）去年纯利108.28亿元，按年增长9.5%，受惠于可载量增加、客运量稳定及货运需求强劲，惟部分增幅因香港快运造成的乘客收益正常化及亏损所影响。第二次中期息每股0.64元，增加31%。

国泰主席贺以礼预计，随着航线网络增加航班班次及航点，预期于2026年客运运力将增长约10%，同时亦将带动货运运力的提升。

贺以礼：地缘政治动荡难料燃油价格变动

贺以礼指出，目前全球地缘政治环境动荡，导致客运及货运流量，以及航空燃油价格出现难以预料的变动，而持续的供应链受阻及成本通胀，亦继续影响新飞机、客舱产品及零部件的交付。他指出，该集团已奠定坚实基础，使国泰更具韧性、 效率与灵活性，将处于最佳位置以应对当前的市场波动，而在继续面对外部挑战的同时，亦会保持灵活应变。

机票价格水平回落

反映机票价格水平的乘客收益率有所回落，去年国泰航空乘客收益率为60.4仙，按年下降10.3%；香港快运乘客收益率44.2仙，下降15.3%。

今年首季对冲布油行使价逾70美元

国泰燃油成本净额为313.44亿元，增加10.9%；当中燃油对冲亏损7.07亿元，而2024年录得3500万元对冲收益。国泰指，其政策是透过对冲某个百分比的预计耗油量，来减低所承受的油价风险，按业绩提供的图表显示，国泰在今年首季对冲比率约30%，布兰特期油平均行使价超过每桶70美元。目前布油价格为每桶86.7美元。

国泰航空多赚7%

期内国泰集团总收入1167.66亿元，按年增加11.9%。当中国泰航空客运收益724.54亿元，按年增加15.8%，国泰货运收入242.79亿元，增长1.2%，连同其他服务及收回款项，国泰航空盈利137.91亿元，增长6.8%。

快运亏损扩大4倍 受旅游偏好转变影响

香港快运客运收益63.94亿元，按年增加6.7%，但录得亏损9.96亿元，按年扩大3.9倍。国泰指由短期因素影响其盈利，包括客户旅游目的地偏好转变、多条新航线的开办尚需时间成熟， 以及部分客机普惠发动机问题而仍然停飞。

林绍波：已采多项措施提升快运业务韧性

国泰行政总裁林绍波表示，对香港快运采采取长远视野，预期将基于低成本航空商业模式，于未来数年持续扩张并提升效率， 从而迈向可持续盈利之路。他指，已采取多项措施提升业务韧性，并开始见证积极成效，今年首2个月的开局令人鼓舞。

2025年花红连利润分享 共派逾11星期工资

林绍波又表示，全年以酌情花红及利润分享的形式，向同事发放总数逾11星期的合资格工资，较2024年的10.2个星期工资有所提升。