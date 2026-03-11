恒指二万六得而复失 收跌61点 MINIMAX、智谱泻6% 分析：短期上试26300有阻力｜港股收市

据报国际能源总署（IEA）已提出史上最大规模的石油储备释放方案，消息刺激国际油价重回90美元水平以下，亚洲股市持续反弹，惟港股周二则维持窄幅上落走势，26000关得而复失，恒指全日收报25898点，跌61点。恒指全日波幅仅330点。大市成交再回落至2544亿元，不足3000亿元，为上月25日以来最少。

恒指随外围高开153点后，最多升190点，高见26149点，重返26000关，惟高位沽压沉重，且部分早前热炒的科技股由升转跌，恒指掉头向上且维持窄幅上落趋势，最终全日收报25898点，跌61点；国指收报8704点，跌5点；科指收报5054点，跌5点。

传国企不得部署OpenClaw

外电引述消息报道，出于安全风险担忧，内地包括大型银行在内的国企和政府机关已不得在办公设备上部署AI龙虾 OpenClaw；已经安装相关应用的需要立即停用，并安排删除或上报进行安全核查。日前热炒的OpenClaw概念股普遍回落。MINIMAX（100）下滑6.5%，收报1,141 元；智谱（2513）走低6.1%，收报609.5 元；迅策(3317)大跌8.2%，收报141.3 元；腾讯（700）下降0.3%，收报552 元。不过正推动以OpenClaw为代表的AI智能体在医疗场景的落地应用的健康160(2656)则逆市向上28.5%，收报113.2元。

相关文章：外媒指内地限制国企和政府机关部署OpenClaw 包括银行及军队家属等

重磅科网股多数由升转跌收市，阿里巴巴（9988）跌0.2%，收报133.2 元；美团（3690）挫2.1%，收报77.4 元；快手（1024）向下0.9%，收报60.85 元。

首录季度盈利 蔚来升14％

蔚来（9866）第四季实现经营利润12.5亿元，首次季度实现盈利，同时今年首季盈利指引强劲，蔚来急升14.1%，收报43.5 元，其他汽车股亦逆市向上。吉利（175）走高8.2%，收报17.39 元；小鹏（9868）升3.9%，收报75.15 元；比亚迪（1211）涨1.2%，收报98.15 元。

增派息3成 国泰绩后升4.4%

个股方面，国泰（293）去年纯利108.28亿元，按年增长9.5%，并增派息3成，国泰股价逆市升4.4%，收报13.17 元；老铺黄金（6181）发盈喜，料去年收入和净利润均升超过2倍。该股扬2.3%，收报654 元；美的集团(300)公布计划未来3年继续投入超过600亿元人民币，推动业务全面向AI化转型。美的逆市升0.8%，收报86.65元。

伍礼贤：OpenClaw炒作或降温

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，有消息传中国政府表示未必允许央企或银行使用 OpenClaw， 相关炒作热度影响，令特别是大型科技股如腾讯、阿里股价回落，对大盘拖累较为显著，因此港股周三出现回落。他续指，预期OpenClaw短期炒作热度有机会降温，加上市场情绪仍受中东局势影响，预计港股将暂时维持较大波动走势，恒指短期上试26300颈线位附近有阻力，25000点暂有支持。

———

1225：恒指今早高开153点后，表现窄幅上落，升幅一度收窄至9点至25950点，最多则曾升190点，高见26149点，截至中午报25981点，升21点或0.08%，半日成交1,474亿元。科指中午报5073点，升13点或0.26%。

重磅蓝筹中，以友邦（1299）、中海油（883）及腾讯（700）撑市，半日分别升1.3%、2%及0.5%，连同急升逾8.6%的吉利（175），为4只贡献恒指最多股份；相反，美团（3690）及汇控（005）逆市跌2.7%及0.7%，拖低了恒指表现。

吉利「银河M7」料上半年销售

消息面上，吉利汽车旗下银河系列新款中级电混SUV「银河M7」已陆续抵达全国474家授权经销商门店，预计上半年正式上市销售。除了吉利外，日前公布亮丽业绩的宁德时代（3750），半日亦升8.4%，为表现最佳蓝筹之一。

另一方面，虽然内地「龙虾热潮」持续，但两只焦点概念股走势出现疲态股价冲高回落，MINIMAX（100）及智谱（2513）中午分别跌1.6%及0.6%。

老铺黄金净利润料增最多233%

个股消息中，老铺黄金（6181）中午发盈喜，料去年销售业绩约310亿至320亿人民币，按年增长约216%至227%；收入约270亿至280亿人民币，按年增约217%至229%；净利润约48亿至49亿人民币，按年增长约226%至233%。该股中午收市报640元，升0.16%。

对于收入和净利润增加的主要原因，集团指品牌影响力持续扩大形成市场绝对优势，带来线上线下店铺整体营收的大幅增长；产品持续优化、推新迭代，保证了线上线下营收的持续高增长；以及对比2024年，新增了门店10家、优化及扩容门店9家，产生增量营收贡献。

-----

0930：中东局势消息继续令油价大波动，美国能源部长赖特周二一度在社交媒体发文，称美国海军已成功护送一艘油轮通过霍尔木兹海峡，但该帖文不久后被删除；白宫发言人莱维特亦表示，美国并未护航船只。另一方面，美国特朗普要求伊朗清除可能已布设的水雷，否则将面临前所未有的军事后果。

IEA传释放史上最大规模石油储备

此外，据《华尔街日报》引述消息指出，国际能源总署（IEA）已提出史上最大规模的石油储备释放方案，各国预计将在周三（11日）就方案作出决定。受消息影响，国际油价急跌，布兰特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油则跌逾3%至83.7美元。

美股三大指数周二表现靠稳，其中道指收市跌34点或0.07%，报47706点；标指跌14点或0.21%，报6781点；纳指则微升1点或0.01%。至于反映中概股表现的金龙指数，周二升1.96%至7222点。

腾讯据报秘密开发微信AI智能体

港股方面，恒指今早高开153点，报26112点。在「龙虾热潮」下，科网股普遍向好，其中腾讯（700）据报秘密开发微信AI智能体，计划于今年第三季向全体用户推出，该股开市报578元，升逾4%。至于百度（9888） 今日（11日）早上11时将于百度科技园K1门外开设「龙虾市集」，公司的工程师会于现场提供「一条龙」服务，该股开市升近2%。

其他科网股中，阿里巴巴（9988）升逾1%；美团（3690）微升不足1%；京东（9618）升0.4%；小米（1810）则无起跌。至于两大焦点AI半新股，MINIMAX（100）开市跌逾3%，智谱（2513）亦跌3%。

健康160部署「医疗数字员工」

个股消息中，健康160（2656）宣布为医疗机构逐步部署「医疗数字员工」系统，推动以OpenClaw为代表的AI智能体在医疗场景的落地应用，该股开市升2%。

蔚来首次季度扭亏为盈

业绩方面，蔚来（9866）去年第四季经调整净利润为7.27亿元，首次季度扭亏为盈，2024年同期录经调整净亏损为66.22亿元。该股开市报43.86元，升14%。

相关文章：蔚来第四季经调整转赚7.3亿人币 首次扭亏 料首季收入增逾倍

五谷磨房发盈喜

五谷磨房（1837）发盈喜，预期去年纯利介乎2.6亿至2.65亿元人民币，按年增长38%至41%。该股开市报1.29，升逾14%。

相关文章：盈喜股憧憬加派息｜唐牛

国富氢能折让12%配股

另一方面，再有上市公司配股「抽水」。国富氢能（2582）拟配售490.9万股，集资约1.5亿元，相于经扩大已发行H股及总数的4.84%及3.88%，每股配售价31.07元，较上日收市价35.42元折让12.3%。该股开市报33元，跌逾6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股179.53亿元，但腾讯（700）、阿里（9988）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入36.48亿元、13.32亿元及1.51亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及南方恒生科技（3033）分别遭净卖出135.56亿元、53.79亿元及35.71亿元。