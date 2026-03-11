Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际油价急跌 恒指高开153点 腾讯传开发微信AI智能体 股价升逾4% ｜港股开市

更新时间：09:29 2026-03-11 HKT
发布时间：09:29 2026-03-11 HKT

中东局势消息继续令油价大波动，美国能源部长赖特周二一度在社交媒体发文，称美国海军已成功护送一艘油轮通过霍尔木兹海峡，但该帖文不久后被删除；白宫发言人莱维特亦表示，美国并未护航船只。另一方面，美国特朗普要求伊朗清除可能已布设的水雷，否则将面临前所未有的军事后果。

IEA传释放史上最大规模石油储备

此外，据《华尔街日报》引述消息指出，国际能源总署（IEA）已提出史上最大规模的石油储备释放方案，各国预计将在周三（11日）就方案作出决定。受消息影响，国际油价急跌，布兰特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油则跌逾3%至83.7美元。

美股三大指数周二表现靠稳，其中道指收市跌34点或0.07%，报47706点；标指跌14点或0.21%，报6781点；纳指则微升1点或0.01%。至于反映中概股表现的金龙指数，周二升1.96%至7222点。

腾讯据报秘密开发微信AI智能体

港股方面，恒指今早高开153点，报26112点。在「龙虾热潮」下，科网股普遍向好，其中腾讯（700）据报秘密开发微信AI智能体，计划于今年第三季向全体用户推出，该股开市报578元，升逾4%。至于百度（9888） 今日（11日）早上11时将于百度科技园K1门外开设「龙虾市集」，公司的工程师会于现场提供「一条龙」服务，该股开市升近2%。

其他科网股中，阿里巴巴（9988）升逾1%；美团（3690）微升不足1%；京东（9618）升0.4%；小米（1810）则无起跌。至于两大焦点AI半新股，MINIMAX（100）开市跌逾3%，智谱（2513）亦跌3%。

健康160部署「医疗数字员工」

个股消息中，健康160（2656）宣布为医疗机构逐步部署「医疗数字员工」系统，推动以OpenClaw为代表的AI智能体在医疗场景的落地应用，该股开市升2%。

蔚来首次季度扭亏为盈

业绩方面，蔚来（9866）去年第四季经调整净利润为7.27亿元，首次季度扭亏为盈，2024年同期录经调整净亏损为66.22亿元。该股开市报43.86元，升14%。

相关文章：蔚来第四季经调整转赚7.3亿人币 首次扭亏 料首季收入增逾倍

五谷磨房发盈喜

五谷磨房（1837）发盈喜，预期去年纯利介乎2.6亿至2.65亿元人民币，按年增长38%至41%。该股开市报1.29，升逾14%。

相关文章：盈喜股憧憬加派息｜唐牛

国富氢能折让12%配股

另一方面，再有上市公司配股「抽水」。国富氢能（2582）拟配售490.9万股，集资约1.5亿元，相于经扩大已发行H股及总数的4.84%及3.88%，每股配售价31.07元，较上日收市价35.42元折让12.3%。该股开市报33元，跌逾6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股179.53亿元，但腾讯（700）、阿里（9988）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入36.48亿元、13.32亿元及1.51亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及南方恒生科技（3033）分别遭净卖出135.56亿元、53.79亿元及35.71亿元。

