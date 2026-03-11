Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盈喜股憧憬加派息｜唐牛

股市
更新时间：08:52 2026-03-11 HKT
发布时间：08:52 2026-03-11 HKT

五谷磨房（1837）发盈喜，预期去年纯利介乎2.6亿至2.65亿元人民币，按年增长38%至41%。业绩靓仔原因有两个：第一，有效实施业务发展战略，整体收入稳步上升，尤其是线下渠道业务较2024年大幅增长；第二，有效实施各项预算及成本控制政策，合理有效地控制了销售及分销开支及一般行政开支。

盈利增长势头持续

翻查资料，2023及2024年分别录得盈利1.5亿及1.9亿元人民币，如今盈利突破2亿元水平，反映增长势头持续。

预测市盈率不足10倍，股息率虽不足4厘，但却有加派息憧憬，配合逾11亿元人民币手头现金，超过市值一半，估值有望进一步提升。

↓即睇减息部署↓

