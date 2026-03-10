美股反弹后整固 道指早段跌近300点后收窄 油价再跌8%

中东局势短时间内结束的憧憬，未能持续提振投资者情绪，美股表现反复，道指早段一度跌近300点后收窄，纳指微升。油价进一步受压，纽约期油跌8%。

道指报47702点，跌38点；标指报6786点，跌9点；纳指报22702点，微升7点。

甲骨文绩前跌1%

大型科技股个别发展，特斯拉（TSLA）及Nvidia（NVDA）升近1%，微软（MSFT）跌逾1%。甲骨文（ORCL）绩前跌逾1%。

G7开会讨论释放石油储备

七国集团（G7）能源部长计划今天（周二）举行会议，讨论释放战略石油储备的可能性。油价进一步急回，纽约期油报每桶87.18美元，跌8%；布兰特期油报每桶90.83美元，跌8.3%。

专家料市场仍波动

嘉盛集团市场分析师Fawad Razaqzada，虽然市场乐见油价突然回落，但地缘政治局势仍然不稳定，市场容易波动，故近期原油价格的预测仍持谨慎态度。

美国国防部长赫格塞斯指出，今天是美军对伊朗境内目标发动最猛烈打击的一天，而伊朗已节节败退。美国总统特朗普早前亦指，在完成军事目标方面取得了重大进展，令市场预期战事短期内结束。