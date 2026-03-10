法贸银行指中东战事倘持续3个月布 油见125美元 中国通胀压力大增

法国外贸银行举行网络研讨会，法国外贸银行亚太区专题研究经济学家牟昊鑫表示，如果美伊战争持续3个月或以上，布兰特油价或升至每桶125美元。该行大中华区高级经济学家徐建伟引述数据指，中国现时13%的进口来自伊朗，在能源危机下，中国生产成本将会急升，若果油价上升10%，将令中国居民消费价格（CPI）升0.3%，而中国今年首两个月CPI升0.8%。

徐建伟续指，假设油价由每桶60美元升至100美元，中国CPI将涨至2.8%；假设油价由每桶60美元升至120美元，中国CPI将涨至3.8%，另预期中国今年经济增长基线为4.8%。他指出，大多数中国公司的盈利能力较弱，无法承受重大的能源价格冲击，加上地缘政治紧张局势令全球需求前景恶化。

日本方面，法国外贸银行日本及太平洋高级经济学家岩原宏平表示，中东局势或增加日本滞胀的风险，因为油价上升及日圆走弱，推高通胀；进口成本上升转嫁消费者；因日圆贬值而导致出口价格下跌，未能刺激海外需求。日本央行可能会加快加息步伐，以作稳定日圆汇率及进口通胀，另有机会扩大针对性的经济措施，而额外买债是最后的手段。

法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷提及，亚洲银行可能会控制或不扩张中东地区的风险敞口。各国近来加大国防预算，他表示在美伊战争后，国防变得更重要，相关板块或会继续受惠。