蔚来第四季经调整转赚7.3亿人币 首次扭亏 料首季收入增逾倍

蔚来（9866）去年第四季经调整净利润为7.27亿元，首次季度扭亏为盈，2024年同期录经调整净亏损为66.22亿元。业绩公布后，蔚来美股（NIO）盘前涨逾6%。

首季交付指引逾8万辆

蔚来今年首季交付指引为8万至8.3万辆，按年增长90.1%至97.2%；收入指引为244.8亿至251.8亿元，按年增幅103.4至109.2%。

上季汽车毛利率升至18.1%

上季蔚来收入346.5亿元，按年增长75.9%，毛利率17.5%，按年提升5.8个百分点。当中汽车销售额为316亿元，按年增长80.9%，汽车毛利率录得18.1%，提升5个百分点。第四季汽车交付量达12.48万辆，按年增71.7%，创单季新高。

经调整净亏损收窄39.4%

年度表现方面，经调整净亏损124.1亿元，按年收窄39.4%。总营收达874.88亿元，按年增长33.1%；全年汽车毛利率为14.6%，较2024年的12.3%有所改善。

第四季交付量中，旗舰品牌NIO贡献6.74万辆，家庭品牌ONVO录得3.83万辆，小型品牌FIREFLY交付1.91万辆。NIO全新ES8在40万元以上价格段创单月交付新高；ONVO L90成为去年最畅销大型纯电SUV；FIREFLY持续领跑高端小型车细分市场。

现金储备459亿 流动负债仍高于流动资产

截至去年底，该公司现金及等价物、短期投资及定期存款合计459亿元，但流动负债785.8亿元，略高于流动资产766.3亿元。公司表示，考虑到收入增长、营运效率改善及银行授信等因素，而且第三、四季已连续录得正经营现金流，其财务资源足以支持未来12个月经营。

另外，蔚来旗下智能驾驶晶片子公司「神玑」2月完成22.57亿元外部融资，蔚来持股62.7%，维持控股权。蔚来又指，董事会3月向创办人李斌授予2.48亿股限制性股票单位，归属条件挂钩市值与净利润目标。