Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔚来第四季经调整转赚7.3亿人币 首次扭亏 料首季收入增逾倍

股市
更新时间：20:47 2026-03-10 HKT
发布时间：20:47 2026-03-10 HKT

蔚来（9866）去年第四季经调整净利润为7.27亿元，首次季度扭亏为盈，2024年同期录经调整净亏损为66.22亿元。业绩公布后，蔚来美股（NIO）盘前涨逾6%。

首季交付指引逾8万辆

蔚来今年首季交付指引为8万至8.3万辆，按年增长90.1%至97.2%；收入指引为244.8亿至251.8亿元，按年增幅103.4至109.2%。

上季汽车毛利率升至18.1%

上季蔚来收入346.5亿元，按年增长75.9%，毛利率17.5%，按年提升5.8个百分点。当中汽车销售额为316亿元，按年增长80.9%，汽车毛利率录得18.1%，提升5个百分点。第四季汽车交付量达12.48万辆，按年增71.7%，创单季新高。

经调整净亏损收窄39.4%

年度表现方面，经调整净亏损124.1亿元，按年收窄39.4%。总营收达874.88亿元，按年增长33.1%；全年汽车毛利率为14.6%，较2024年的12.3%有所改善。

第四季交付量中，旗舰品牌NIO贡献6.74万辆，家庭品牌ONVO录得3.83万辆，小型品牌FIREFLY交付1.91万辆。NIO全新ES8在40万元以上价格段创单月交付新高；ONVO L90成为去年最畅销大型纯电SUV；FIREFLY持续领跑高端小型车细分市场。

现金储备459亿 流动负债仍高于流动资产

截至去年底，该公司现金及等价物、短期投资及定期存款合计459亿元，但流动负债785.8亿元，略高于流动资产766.3亿元。公司表示，考虑到收入增长、营运效率改善及银行授信等因素，而且第三、四季已连续录得正经营现金流，其财务资源足以支持未来12个月经营。

另外，蔚来旗下智能驾驶晶片子公司「神玑」2月完成22.57亿元外部融资，蔚来持股62.7%，维持控股权。蔚来又指，董事会3月向创办人李斌授予2.48亿股限制性股票单位，归属条件挂钩市值与净利润目标。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
12小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
9小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
4小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
5小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
10小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
8小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
8小时前
TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？
TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？
影视圈
5小时前