九仓置业去年基础净盈利增5% 末期息多一成 指零售稳步复苏 「转化为收入尚需时日」

股市
更新时间：13:24 2026-03-10 HKT
发布时间：12:38 2026-03-10 HKT

九仓置业（1997）去年基础净盈利64.56亿元，按年增加5%，主要受惠于利率下调和负债减少。第二次中期息每股0.66元，增加10%，全年共派1.32元，按年多派6.5%。九置股价绩后升3.3%，暂报27.78元。

租务收入少1%

期内收入128.15亿元，按年减少1%，当中投资物业收入106.53亿元减少1%，酒店收入则录得16.31亿元，增加6%。

海港城盈利升1% 奢侈品牌引入体验式零售

两大投资物业表现而言，海港城整体收入和营业盈利皆上升1%。九置指，海港城吸引众多奢侈品牌扩充业务及引入体验式零售概念，商场年末出租率为92%。而海港城写字楼租户对成本控制保持审慎，导致租金受压，写字楼出租率为91%。

时代广场盈利跌14% 写字楼积极争取续租

至于时代广场整体收入下跌10%，营业盈利下跌14%。九置表示，商场正积极调整租户组合，并加强社交媒体宣传，以增强吸引力并拓宽客源，年末出租率为95%。而时代广场写字楼租赁环境日益困难，需求主要集中于较小型单位，加上铜锣湾有新供应落成，以及非核心地区充斥大量价格低廉的选择，使其进一步受压。该集团指，持续与租户保持建设性沟通，根据个别需求制定专属的租务方案，而期内积极争取续租及落实新租约，有助写字楼年末的出租率保持90%水平。

九置：零售人流增长未能相应提升利润

九置指出，零售市场表现虽然仍低于疫情前水平，但已呈现稳步复苏趋势，海港城和时代广场加强体验式零售服务，并推出成效显著的促销活动，以深化顾客参与度并推动销售，「然而人流增长却往往未能相应提升利润。」

写字楼方面，九置指，虽然租务活动开始活跃，但新供应在短期内激增，对出租率和租金水平造成压力。该集团指，写字楼维持90%以上的出租率，并实现超过80%的续租率。 

维持低杠杆 争取发展机会

该集团展望，随着金融市场回暖、气氛好转，加上美国可能减息，将会迎来更为有利的营商环境，同时又指出，零售业和酒店业本有望得益于消费者信心回升以及一系列盛事活动，增长势头正在积累，「可是本地和来自其他地区的竞争仍然相当激烈，要将这股动能转化为持续的收入增长尚需时日。」九置续指，面对动荡的环境，会继续维持低杠杆比率和稳健的财务状况，在谨慎应对挑战的同时，亦会积极争取发展机会。

截至去年底，九置负债净额320亿元，按年减少6.4%，负债率为17.2%，减少0.6个百分点。

