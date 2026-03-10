特朗普扬言战事快停令油价急回｜古天后

3月10日，大致多云，初时有一两阵微雨，早上清凉。㖊日因为市场一度担心美伊冲突演变为持久战，令中东能源输出继续受阻，国际油价一度爆升至近每桶120美元，消息震散全球股市；不过，先有G7紧急会议或必要时释放战略石油储备，其后特朗普更表示与伊朗的战争可能即将结束，油价急速倒跌，美股则掉头转升。美股道指周一低开130点后拾级而下，跌幅一度扩大至最多886点，低见46615，其后油价回落，侵侵又话快结束战事，美股拗腰反弹，一度回升374点，高见47876；标指最多跌1.54%，收市反弹55点或0.83%；报收6795；而以科技股为主的纳指一度跌1.45%，收市倒升308点或1.38%，报收22695。

俗称「恐慌指数」的VIX波动指数曾抽升19.7%至35.3，尾段一度倒插16%，至25以下水平。纽约期油一度飙高31.4%，每桶高见119.48美元，布兰特期油曾炒高28.9%，至119.5美元，其后两者一度转跌超过10%，于今早亚洲时段进一步回落至85美元水平。重磅股中，Tesla股价曾跌3.9%，收市回稳；亚马逊及Meta早段下跌，其后亦温和倒升，Nvidia倒升2.7%。航空及旅游股份沽压重，联合航空一度急跌8%，收市倒升2.7%，达美航空亦倒升2.7%。零售股受压，Gap及Under Armour跌幅分别收窄至1.9%及1.7%。Caterpillar升3.5%，为升幅最大道指成份股。

华尔街资深策略员、Yardeni Research创办人Ed Yardeni称，伊朗战争冲击环球市场，美股今年内崩盘机会率由原先估计20%增至35%，暴涨（melt-up）机会则由20%降至5%。佢指出，美国经济及股市目前进退维谷，如果油价冲击持续，联储局双重政策任务将陷入两难局面，一方面通胀上行风险加剧，但另一边厢失业率上升。

摩根大通美国市场情报主管Andrew Tyler直言，策略性看淡美股，原因系战争未有迹象停止，令到油价升越100美元，意味标指有机会由高位跌10%至约6720点，即较上周五再低7%。摩根士丹利策略员Michael Wilson认为，近期美股轮动式回调接近尾声多过开端，并对未来6至12个月前景乐观，因为企业盈利重新加快，但短期将跟随油价及强美元持续波动。

恒指回勇需重上26400水平

港股昨日虽随外围市场下跌，恒指早段低开再跌穿25000关，最多跌851点，见24906低位，又一次考验250日线后即反弹，但午后北水大力扫货，更录得单日最高净流入纪录，最终跌幅收窄至348点，报收25408，不过成交额增至3,923亿元，反映有买盘趁低吸纳。目前美伊仍未停火，但特朗普先放风指美伊战事将结束，令油价急回落，股市大幅反弹，隔晚夜期已见回稳，而ADR更重上25800大关。虽然今早黑期回升幅度未及ADR，仅于25600水平徘徊，但料今早港股将高开，有望先挑战10日线，约25800水平。

不过，港股能否摆脱劣势，则要视乎恒指能否重返20日线之上，即重上26400水平。至于下方支持，则留意25500今日能否企稳，如未能企稳，则下一支持为25300及25100。

古天后