国际油价回落至100美元 惟通胀忧虑下美股早段续弱 道指跌逾600点

随著中东冲突升级，霍尔木兹海峡遭封锁，刺激国际油价于亚洲时段曾高见119美元水平，随著G7集团传将释放石油储备，美股开盘前国际油价升幅回落至100美元水平，不过市场对油价将助推美国通胀的忧虑依然存在，同时市场对于中东冲突迅速解决的期待亦正在破灭，美国早段续弱。

截至昨晚9时40分，WTI原油报97.57美元，仍升7.3%；伦敦布伦特原油报100.17美元，升8.3%。美国早段向下，道指报46832点，跌667点；纳指报22122点，跌265点；标指报6653点，跌87点。

滞胀风险将会加剧环球债券和股票抛售风险

彭博策略师表示，霍尔木兹海峡的中断会造成更大的潜在供应冲击，其影响范围远不止石油，更广泛的航运流动都有机会受到干扰，而上述情况下，这将推高能源和食品价格，加剧通货膨胀，并抑制经济增长。该策略师直言，在滞胀风险下，将会加剧市场对环球债券和股票抛售风险。

中信证券研究部则指出，中东战争对原油价格的直接影响往往发生在开战初期，且拉长时间来看影响效应正逐渐弱化，而由于美国直接涉入的战争中，美股往往在开战初期因避险情绪而下跌，直至战局明朗后实现修复。