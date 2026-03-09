中东战云未散 本周紧盯中美通胀数据 重点港股公布业绩｜一周前瞻
上周美国突然对伊朗采取军事行动，中东地区爆发战事，令环球金融市场走势大起大落。目前中东战事未见降温，全球市场包括港股在内的走势亦暂未明朗，不过本周将迎来多项影响港股走势经济数据，和多间重要公司的最新业绩。
美股交易开始夏令时间
美国将于今天（9日）开始夏令时，美股交易时间和经济数据公布时间将提前一小时。
展望本周，中国将于本周一率先2月CPI和PPI数据，隔日海关总署将发布1至2月进出口数据。据内媒早前引述数据预期，市场机构对中国2月CPI按年比中位数为0.8%，对PPI预测按年比中位数为负1.1%，整体而言2026年通膨缓慢回升。另外，上周开始的中国两会亦将于本周内闭幕。
美国上周五出炉的非农数据意外爆冷，令市场对于美国减息时间预测再度推迟，不过本周内美国将会公布的2月CPI；「联储局最爱通胀指标」1月核心PCE数据；去年第四季实际GDP等一系列数据重要数据，未知上述数据是否会改变市场现有对美国减息步伐的预测。另外，联储局官员鲍曼亦将在本周进行演说，内容有机会涉及未来的减息讯息。
4新股接力上市
港股方面，目前正值3月业绩期，宁德时代（3750）、国泰航空（293）、理想汽车（2015）、蔚来（9866）、太古地产（1972）等重要股份将在本周内公布最新业绩情况。新股市场同样热闹，优乐赛共享（2649）、兆威机电（2692）、埃斯顿（2715）将于本周一挂牌，而美格智能（3268）则紧接在本周二于港交所挂牌上市。
本周重点业绩日历
|星期一（3月9日）
|星期二（3月10日）
|星期三（3月11日）
|星期四（3月12日）
|星期五（3月13日）
|和记电讯香港 (0215)
|海丰国际 (1308)
|国泰航空 (0293)
|太古地产 (1972)
|布鲁可 (0325)
|宁德时代 (3750)
|蔚来-SW (9866)
|汇量科技 (1860)
|理想汽车-W (2015)
|中信资源 (1205)
