油价飙两成 环球大跌市 恒指低开681点 紫金汇控跌半成 分析料下试24500 ｜港股开市

中东战局未见降温迹象，仍未有油轮可通过霍尔木兹海峡，刺激国际油价一度飙升两成，其中布兰特期油暂升逾17%，报108.65美元；WTI期油暂升逾19%，报108.31美元。美股三大指数期货全线向下，跌幅介乎2%至2.4%。被视为避险资产的金价亦难逃一跌，今早跌逾2%至约5,066美元。

亚太区股市方面，日经225指数暂跌近6.8%，报51841点；韩股更跌逾7.7%，报5152点。本港恒指开市则报25075点，跌681点或2.65%。有分析指，随着市场对于中东战局速战速决憧憬落空，恒指或下试约24500点。

科网股纷纷向下，腾讯（700）开市跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌4.2%；美团（3690）跌3.2%；京东（9618）跌3.8%；小米（1810）亦跌2.2%，百度（9888）跌逾6%。其他蓝筹股中，紫金（2899）跌5.3%，汇控（005）亦跌半成。

石油股则逆市向上，中海油（883）升8%；中石油（857）升7%；中港石油（632）更升15%；油服股方面，山东墨龙（568）及百勤油服（2178）均升近15%。

植耀辉：本周大波动在所难免

耀才证券研究部总监植耀辉表示，上周五恒指夜期较港股收市低水逾400点，加上恒指成分股调整生效，港股今日低开可能性较高，波幅或相对较大，而中东局势尚未明朗，相信将持续困扰全球金融市场，特别是战事推高油价，已引发市场对原油供应量和通胀因素的担忧，料港股本周出现大波动在所难免，料恒指在25000至26000点上落。

曾永坚：恒指或下试24500点

香港股票分析师协会副主席曾永坚则表示，中东局势带来的环球滞胀风险，正加速市场套现风险资产的情况，港股短期内难以摆脱抛售压力，恒指或下试24500点。上周市场曾期待中东战事速战速决，导致港股在内的股市出现技术反弹，但实际上未如预期，美国总统特朗普表示战事或需要4至5周，加上市场逐渐消化中国两会的利好消息，在欠缺市场憧憬下，港股本周大升大落的走势机会将降低。

美股交易开始夏令时间

展望本周，美国将于今天（9日）开始夏令时间，美股交易时间和经济数据公布时间将提前一小时。中国将于本周一率先2月CPI和PPI数据，隔日海关总署将发布1至2月进出口数据。据内媒早前引述数据预期，市场机构对中国2月CPI按年比中位数为0.8%，对PPI预测按年比中位数为负1.1%，整体而言2026年通胀缓慢回升。另外，上周开始的中国两会亦将于本周内闭幕。

美国上周五出炉的非农数据意外爆冷，令市场对于美国减息时间预测再度推迟，不过本周内美国将会公布的2月CPI；「联储局最爱通胀指标」1月核心PCE数据；去年第四季实际GDP等一系列数据重要数据，未知上述数据是否会改变市场现有对美国减息步伐的预测。另外，联储局官员鲍曼亦将在本周进行演说，内容有机会涉及未来的减息讯息。

目前正值港股3月业绩期，宁德时代（3750）、国泰航空（293）、理想汽车（2015）、蔚来（9866）、太古地产（1972）等重要股份将在本周内公布最新业绩情况。

