捞货前问自己3个问题｜唐牛

美伊战事未完，加上中东多个产油国决定减产，令油价再度急升，今早执笔之时纽约期油升穿100美元大关，升幅接近两成，布兰特期油亦同步抢高17%。消息一出，环球股市随即下跌，日韩股市齐跌逾4%，港股今日亦难逃一跌。

油价上升，市场担心通胀升温，令储局难以减息，甚至乎要加息，但另一边厢，美国2月最新就业数据，非农职位意外下跌9.2万，与预期上升5.5万大相迳庭。经济差但减息条件减少，股市自然挨沽。

本栏维持原判，现阶段捞货要问清楚自己，是否可以接受挨价、是否以现金入场，以及是否有耐性等待回升？若对自己有疑问，还是靠边站吧。

唐牛

相关文章：跌市吼实两类股｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出