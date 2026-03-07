Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地深化创业板改革 中证监：整体方案基本成型

股市
更新时间：09:38 2026-03-07 HKT
发布时间：09:38 2026-03-07 HKT

正值中国两会期间，昨日中国证监会、人民银行等监管部门解答各项经济议题。中证监主席吴清透露，即将推出深化创业板（深交所）的改革和优化再融资机制两项新措施，让资本市场服务产业变革和高品质发展跑出新的「加速度」，同时目前深化创业板改革的整体方案已基本成型。

吴清表示，将深化创业板改革，包括拓展制度的包容性与覆盖面，增设一套更精准、更具包容性的上市标准，加力支持新产业、新业态、新创科技企业发展；及将科创板改革的有益经验复制推广到创业板，特别是在关键核心技术上有突破的企业实施IPO预先审阅、允许符合条件的在审企业面向老股东增资扩股、优化新股发行定价等改革举措。

将推优化再融资机制措施

他续指，第二项是优化再融资机制，将进一步在制度规则层面，优化再融资审核注册机制，并著力提高便利度，进一步提升制度规则的包容性、适应性，完善锁价定增机制等。翻查资料显示，近年来，中证监先后推出了「科创板八条」「并购六条」、科创板「1+6」改革等举措来促进上海科创板改革。

另外，中国人民银行行长潘功胜于同一场合表示，今年人行将继续实施适度宽松的货币政策，灵活高效地运用降准降息等多种货币政策工具。他还强调，中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势。潘还说，在资本市场方面，将会实施支持资本市场政策工具，支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，增强资本市场的内在稳定性和合力。

