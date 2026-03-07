优乐赛暗盘暴起暴跌 爆升近1.3倍后急回落 分析：国配投资者「急食胡」

本地下周一迎来中东战争爆发后首批新股挂牌。当中热门股优乐赛共享（2649）于三大暗盘场均曾爆升至少近1.3倍后急速回落，更在辉立和耀才暗盘收市均倒跌0.9%，报10.9元，一手帐面蚀50元，另在富途暗盘收市升27.3%，报14元，一手赚1500元。有分析相信，有国际发售部分的投资者已急不及待掟货。

头槌飞未能稳中一手

传优乐赛共享的「顶头槌飞（认购101.7万股）」未能稳中1手，且以招股价下限11元定价。该股昨日在辉立和富途暗盘分别一度高见30.86元和30元，以该价位计，一手500股帐面赚9930和9500元。

值得留意的是，优乐赛共享的香港发售股份只有203.4万股，并不设强制回拨，而其在辉立、富途和耀才暗盘的成交量分别约677万、201.2万和36.8万股。宏高证券投资经理梁杰文认为，其暗盘成交量异常，相信已有获派货的国际发售部分投资者急不及待掟货。他又认为，现时地缘政治和股市不稳定，加上优乐赛共享的估值偏高，以及集资额细未必有机会纳入港股通，缺乏北水流入的憧憬，均令投资者「有糊就急住沽」。

兆威机电暗盘升15.8%至18%

另有两只「先A后H」新股同日挂牌，兆威机电（2692）于三大暗盘场收市升15.8%至18%，一手100股赚1127至1282元；埃斯顿（2715）则「潜水」，跌7.6%至9.5%，一手200股蚀232至292元。

美格智能传上限28.86元定价

接着上场、已在内地上市的美格智能（3268）传出招股价上限28.86元，抽90至100手便稳中1手，「顶头槌飞」获派70手，另全数行使发售量调整权，集资逾11.6亿元。

IFR报道，内地以AI驱动纳米材料创新的剂泰科技最快本月开始香港上市预路演，集资约2亿美元。