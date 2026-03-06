美国非农远逊预期 道指早段挫800点 油价再飙9% 卡塔尔警告中东局势拖垮全球经济

美国非农数据爆冷剧减、失业率回升，但中东局势持续，市场忧虑推升通胀，难以减息救经济。美股三大指数受压，道指挫800点。

道指报47128点，跌826点或1.7%；标指报6735点，跌95点或1.4%；纳指报22403点，跌345点或1.5%。

卡塔尔能源部长料油价飙升150美元

油价进一步急升，纽约期油见每桶88.37美元，大升9%，见近两年半高位。卡塔尔能源部长警告，中东战事或会「拖垮全球经济」，并预计所有海湾能源出口国将在未来数天停止生产，油价将推升至每桶150美元水平。

特朗普：只接受无条件投降

在战事方面，美国总统特朗普表示，如果伊朗不「无条件投降」，将不会达成停火协议。

专家：联储局进退两难 议息续按兵不动

摩根士丹利财富管理首席经济策略师Ellen Zentner表示，的数据可能让联储局陷入了进退两难的境地，就业市场显著疲软将支持减息，但考虑到油价长期高企，有机会引发新一轮通胀飙升的风险，联储局只能继续按兵不动。

联储局理事料战火难持续影响通胀

联储局「鸽派」理事沃勒则认为，中东战事不会对通胀产生持续影响，而当局更关注撇除油价及食品影响的核心通胀趋势。

