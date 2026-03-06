Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙湖盈警料去年录核心亏损逾15亿 受累量价压力 经营现金流仍正数

股市
更新时间：21:20 2026-03-06 HKT
发布时间：21:20 2026-03-06 HKT

龙湖集团（960）发盈警，预计去年纯利约10亿元（人民币，下同），将按年大减90.4%；并将录得核心亏损15亿至20亿元，与2024年核心溢利69.7亿元相比，转盈为亏。

毛利率进一步降低

龙湖指，撇除投资物业及金融工具公平值变动录得核心亏损，主要由于房地产市场延续调整态势，量价压力下导致该集团开发业务的结算收入下降，结算毛利率进一步降低。

未来每年到期债务规模可控

该集团指出，过去三年稳步有序压降负债，债务结构持续优化，未来每年到期债务规模可控，去年整体及各航道均实现正向的含资本性支出经营性现金流，至此已连续3年实现含资本性支出的经营性现金流为正；营运及服务业务稳步发展，持续贡献稳定利润。

推动从开发商转为营运服务商

龙湖续指，未来将始终把安全性放在首位，保持经营性现金流为正，继续有序降低负债，持续推动业务模式的转型，以营运及服务业务带动增长，实现从传统开发商向营运服务商的角色迭新。

