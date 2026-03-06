Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中兴去年纯利及派息少33% 料网络投资仍受周期影响 续推「连接+算力」战略

更新时间：21:30 2026-03-06 HKT
发布时间：21:30 2026-03-06 HKT

中兴通讯（763）发布2025年度报告，公司实现营业收入1338.96亿元（人民币，下同），年增10.38%，纯利为56.18亿元，年减33.32%。公司计划向全体股东每10股派发4.11元现金，按年降33%。

运营商网络承压下滑 政企业务受惠智算需求暴增一倍

从各业务板块来看，运营商网路业务收入为628.57亿元，年减10.62%，主要因无线接取、固网等产品收入下降，毛利率为48.09%。政企业务收入达372.22亿元，年增100.49%，主要得益于伺服器及储存收入增长，但毛利率为10.97%。消费者业务收入为338.16亿元，年增4.35%，主要受手机及云电脑收入增长带动，毛利率为18.31%。

值得一提的是，集团云电脑终端销量突破200万台，蝉联中国桌面云终端市场第一，并协助平安集团、浦发银行等客户实现智慧安全办公。

国内毛利率受压 国际市场增速强劲利润回升

从市场划分来看，国内市场营业收入为897.34亿元，年增9.42%，占总收入67.02%，但毛利率下降11.9个百分点至31.28%。面对国内运营商投资延续下降态势，公司表示，正积极拓展智算资料中心项目，政企业务则正把握头部互联网企业加大智算投资的机遇，已推动服务器等算力产品收入翻倍。国际市场营业收入为441.61亿元，年增12.39%，占总收入32.98%，毛利率提升至28.16%。公司表示，在国际市场现正坚持大国大T战略，手机产品收入已实现双位数增长。

料网络投资仍受周期影响 以「提质增利」穿越行业周期

展望2026年，该公司表示，网络投资仍受行业周期影响，智算业务的商业闭环仍处于培育期；同时，2026年作为国家「十五五」规划开局之年，技术创新正加速催生新业态，行业发展机遇与挑战并存。该公司将坚持「和合兴业，提质增利」的经营理念，全力推动「连接+算力」双轮驱动战略的纵深突破，通过技术创新与业务协同，确保企业在复杂变局中行稳致远。

董事长方榕表示，「提质增利」是公司纵深突破的必由之路。海外市场需深耕存量并把握中资企业出海机遇；国内运营商市场要稳固网路格局；政企市场需紧抓智算发展机遇；终端业务则要全面发力端侧人工智慧技术。

 

