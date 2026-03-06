逾两成上市公司女性董事比例达30% 唐家成：性别多元价值已获市场认可
发布时间：18:43 2026-03-06 HKT
港交所（388）举行敲锣仪式庆祝2026年国际妇女节，港交所主席唐家成表示，港交所禁止上市公司设立「单一性别董事会」，市场对此给予积极回应，企业近乎全面遵从，逾两成上市公司的女性董事占比至少30%，印证性别多元的商业价值，并已得到投资者、企业与市场的普遍认可。
唐家成指出，对性别多元的承诺是一个持续的过程，对于如何确保在市场中发挥性别多元的最大潜力，以及加强女性人才的晋升途径，认为此只能透过持续的社会对话，才能解决。
陈翊庭欣赏唐家成领导特质
在讨论环节中，主持问及各人最欣赏的领导特质和领导者。港交所行政总裁陈翊庭表示，唐家成是一个好的例子，以及欣赏其正面的态度，称现时正身处一个「每日醒来都不知道会看到什么新闻的世界，一切乱成一团」，而作为领导者，需确保周围的人都能感受到平静，而她从唐家成身上学习到正面的心态。
妇女基金会董事呻近年募款艰难
富达亚太区（日本除外）总裁Damien Mooney表示，作为妇女基金会的董事会成员之一，个人忧虑在过去数年，看到一些企业开始撤回其承诺。他指出，是次国际妇女节午餐会上，参与的人数减少，而今年的募款情况是有史以来最艰难的一年。
麦当劳逾四成GenZ员工 领导者应不论性别国籍
花旗香港区行政总裁及银行业务主管辛葆琏认为，有很好的女性行政总裁人脉网络，彼此互相支持，将能帮助吸引更多人才来港，而香港拥有诸多便利条件。香港麦当劳行政总裁黎韦诗相信，真正的领导者会不论性别、国籍等因素，为下属提供能够挑战、成长的空间，又透露公司有约1.8万个员工，当中约8000人为Z世代。
