毛记葵涌今突停牌 5年前林日曦退股曾设「禁售令」 股价年初至今升逾一成

《100毛》母企毛记葵涌（1716），今日（6日）早上9时起突然短暂停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发公告，其内容构成公司之内幕消息。年初至今，毛记葵涌升幅达102.55元。

林日曦2021年退股 两拍档承诺5年不卖盘

翻查资料，毛记葵涌创办人之一、「脑细」林日曦（原名徐家豪）于2021年8月宣布辞任执行董事，并悉数沽出所持股份予另外两名创办人阿Bu（姚家豪）及陈强（陆家俊），当时作价仅800万元。

值得留意的是，当年的售股协议中设有一项关键条款，阿Bu及陈强承诺在交易完成后的5年内，不得出售其持有的Blackpaper BVI权益，亦不得向第三方出售令Blackpaper BVI持股量低于65%的股份。换言之，两人承诺5年内「不卖盘」。

根据时间推算，自2021年8月至今，距离当初承诺的5年期限尚余不足半年。随著「禁售令」即将届满，加上今次停牌公告明确提及《收购及合并守则》，预计今次停牌可能与卖盘有关。

毛记葵涌于2018年在香港主板上市，当时公开发售部份录得超额认购约6,288倍。该公司在2015年曾录得近1亿的盈利，去年预计截至9月30日止的6个月业绩，公司拥有人应占溢利较同期下跌逾七成，仅为89.4万元。

