Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛记葵涌今突停牌 5年前林日曦退股曾设「禁售令」 股价年初至今升逾一成

股市
更新时间：14:56 2026-03-06 HKT
发布时间：14:56 2026-03-06 HKT

《100毛》母企毛记葵涌（1716），今日（6日）早上9时起突然短暂停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发公告，其内容构成公司之内幕消息。年初至今，毛记葵涌升幅达102.55元。

林日曦2021年退股 两拍档承诺5年不卖盘

翻查资料，毛记葵涌创办人之一、「脑细」林日曦（原名徐家豪）于2021年8月宣布辞任执行董事，并悉数沽出所持股份予另外两名创办人阿Bu（姚家豪）及陈强（陆家俊），当时作价仅800万元。

值得留意的是，当年的售股协议中设有一项关键条款，阿Bu及陈强承诺在交易完成后的5年内，不得出售其持有的Blackpaper BVI权益，亦不得向第三方出售令Blackpaper BVI持股量低于65%的股份。换言之，两人承诺5年内「不卖盘」。

根据时间推算，自2021年8月至今，距离当初承诺的5年期限尚余不足半年。随著「禁售令」即将届满，加上今次停牌公告明确提及《收购及合并守则》，预计今次停牌可能与卖盘有关。

毛记葵涌于2018年在香港主板上市，当时公开发售部份录得超额认购约6,288倍。该公司在2015年曾录得近1亿的盈利，去年预计截至9月30日止的6个月业绩，公司拥有人应占溢利较同期下跌逾七成，仅为89.4万元。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
22小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
17小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
6小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
01:22
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
5小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
2026-03-05 13:49 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费
情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费
家居装修
9小时前