美伊战争或拖长 股市震荡持续｜古天后

3月6日，大致天晴，日间干燥。中东石油供应忧虑持续，据报特朗普为美伊战争持续至少100日作准备，加上美国债息连升4日，美股周四受压，道指低开212点后，跌幅扩大至最多1162点，最低报47577，收市报47954点，跌784点或1.61%；标指跟纳指盘中曾跌逾1%， 收市幅收窄至38点或0.56%，报6830；纳指收市跌58点或0.26%，报22748。

重磅股中，微软及亚马逊股价收市分别倒升1.4%和1%，Nvidia盘中曾跌2.8%，收市靠稳，苹果及Alphabet跌0.9%和0.7%。晶片商博通(Broadcom)唱好人工智能(AI)晶片销售前景，股价逆市升4.8%。高盛跌3.7%，为跌幅最大道指成份股，Caterpillar及沃尔玛回吐3.5%；Salesforce反弹4.3%，为表现最强道指成份股。散户恐慌情绪减退，甚至唔见得有恐慌，反而近日沽美股波动，继续密密扫货。

打仗愈耐 环球经济愈伤

城堡证券(Citadel Securities)指出，个人投资者于2月吸纳美股金额，为2021年迷因股狂潮以来最多，亦系历来第五高纪录，散户似乎未有理会中东局势不断恶化及软件股遭洗仓。就业数据整体表现优于预期，美国10年期债息曾扬6.8个基点，至4.151厘；对息口较敏感嘅两年期债息升5.6个基点，至3.599厘。美汇指数一度升0.65%，至99.41；日圆跌0.5%，至157.86兑每美元。里士满联储银行总裁Tom Barkin于彭博电视访问中指出，联储局如何应对伊朗战争对美国经济影响，将取决于冲突会持续多久，提到汽油价格上升将带来通胀。其实场仗打得愈耐，对环球经济伤害愈大。

早已预期本周喺中东局势仍未明朗下，环球股市将继续动荡，港股昨日高开334点，升幅一度扩大至487点，曾见25736，完全回补周三所遗下嘅下跌裂口25470-25727，可惜回补裂口后，大市随即掉头，中午收市升幅已削逾半，午后更一度倒跌12点，低见25236，收市保住71点升幅，报收25321。但国指及科指分别跌32点及33点，分别报收8451及4796。虽然有消息指伊朗有意跟美国谈判，但其后有消息指特朗普已为伊朗战争或持续逾100日作准备，令美股昨晚再受压，道指低开低走，一度跌逾千点，标指跟纳指曾跌逾1%，不过尾市标指跟纳指收复大部份失地，而道指仍跌784点。港股夜期时段再度考验25000大关，ADR跌穿25300水平，今早黑期于25200水平附近徘徊，港股今早跟外围反弹，暂时反弹阻力为25600/25700，至于下方25000有一定支持。

穿250日线反成低吸机会

油价暂时未有进一步上升，市场对掉头加息忧虑略为降温，但一旦美伊战争持续，油价高企最终亦会拉高通胀，拖慢央行减息步伐，对股市属利淡。港股仍有机会考验250日线即25000水平，甚至借势跌穿25000往下考验24800/24600水平，不仅顺势回收牛证重货，亦借此完成本月波幅。不过于牛市中略为跌穿250日线经常发生，即使恒指跌穿25000，但只要于几个交易日内收复失地，并开始筑底，港股中线牛市格局未改，而处于牛市二期之中，偶尔考验250日线，反而系低吸优质股机会。

古天后