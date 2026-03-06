巴郡重启回购 新CEO动用1.17亿增持 阿贝尔：每天和巴菲特交流

巴郡（Berkshire Hathaway）恢复自2024年以来首次的股票回购，同时新任行政总裁阿贝尔（Greg Abel）亦以1,500万美元（折合约1.17亿港元）购入公司股票，金额相当于他税后年度薪金，阿贝尔表明，只要他担任这个职位，将持续每年用全部薪金购买巴郡股票。

巴郡B股（BRK.B）周四收报500.4美元，升2.65%。

2024年第二季后再次回购

巴郡在监管文件中披露，周三开始回购A股及B股。据该公司上周末发表的年报，巴郡允许在行政总裁（经与董事会主席巴菲特商议后）认为回购价格低于公司「内在价值」时进行回购。巴郡上次回购股票是在2024年第二季。

阿贝尔接受《CNBC》访问时说：「我绝对有和华伦（巴菲特）谈过。所以我的做法是，先评估价值，形成对内在价值的看法，再与华伦讨论价值与时机。」他补充说，公司通常不会公开回购的开始时间，但「我们认为在领导层交接之际，向股东、合作伙伴、所有者传达这件事很重要。」

现年62岁的阿贝尔于今年1月接替95岁的巴菲特后，巴郡股价今年来下跌3%，而较去年5月的历史高位则下跌10%。该公司日前公布第四季利润下挫近30%，主要因保险业务疲弱。

巴菲特在去年底退任巴郡行政总裁。

阿贝尔承诺出粮后持续买入

另外，阿贝尔在个人购入了价值1,500万美元的公司股票，他表示：「与股东、合作伙伴、所有者保持绝对一致至关重要。我已经持有一些股票，但目标是持续展现这种一致性。作为行政总裁，我显然非常相信巴郡。在从华伦接手后，我继承了一家有著令人难以置信基础的公司。」

《CNBC》引述FactSet资料，在最新购入股份前，阿贝尔已持有价值1.644亿美元股票。他表示，将在领导公司期间，每年用税后薪金进行购买，并希望能持续「20 年」。

阿贝尔自接掌以来，一直强调延续巴菲特的投资哲学。他的首封给股东信中保证，公司保守财务与纪律投资的文化将「永续延续」。

与巴菲特谈论市场动向及想法

当被问及巴菲特与董事会对他的「薪金再投资」计划的看法，阿贝尔说：「他们显然非常支持。」并补充说，他们表示：「这就是巴郡的风格。」

阿贝尔又透露，仍担任公司主席的巴菲特每天也会到办公室，只要他在奥马哈，两人几乎每天都会交流。而即使自己外出出差，也经常会主动联络巴菲特，谈论最近看到的市场动向及想法。「即使不是每天，也大约每隔几天就通话一次。」

