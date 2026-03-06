恒指半日升468点 京东物流升21% 科技股领市 ATM升4% ｜港股开市

港股今早越升越有，恒指轻微高开37点后，一度倒跌53点，其后重拾升势，最多升481点，中午收报25788点，升468点或1.85%。成交额1,412.72亿元。科指升177点或3.7%，报4973点。

京东系绩后表现强势，京东物流（2618）半日大升21.3%，为表现最好蓝筹；京东（9618）亦升8.51%；京东健康（6618）则升3.49%。

科网股带领大市，阿里巴巴（9988）升4.27%，报131.7元；腾讯（700）升3.98%，报522元；美团（3690）亦升3.96%；小米（1810）、网易（9999）均升5.9%；携程（9961）大升7%。哔哩哔哩（9626）绩后逆市跌2.37%。

内需股有追捧，蒙牛（2319）半日升5.89%；海底捞（6862）、九毛九（9922）均升3%；李宁（2331）及安踏（2020）分别升2.2%及1.46%。

0930：伊朗战事持续，油价升至2024年年中以来最高水平。美股三大指数周四全线下跌，道指一度泻1162点，收跌784点或1.61%，报47954点；标指跌38点或0.56%，报6830点；纳指跌58点或0.26%，报22748点；反映中国概念股表现的金龙指数下滑1.43%，报6913点。

港股方面，恒指高开37点，报25358点。重磅科网股靠稳，腾讯（700）升0.39%；阿里巴巴（9988）升0.47%；美团（3690）无升跌；小米（1810）升0.87%；网易（9999）升1.78%。

京东（9618）去年第四季经调整净利润按年跌90%，符预期；今早开报98.5元，升1.59%。京东物流（2618）去年经调整多赚7.5%，股价高开6.43%。京东健康（6618）全年经调整多赚68.9%，股价亦高开3.57%。

哔哩哔哩（9626）跌2.75%，报204.8元，该公司第四季经调整净利润按年大增94%，胜预期。

其他焦点股，中石油（857）升1.46%；友邦（1299）升1%，报86元。



北水动向方面，周四南下资金净卖出港股277.35亿港元。腾讯(700)、中海油(883)、山东墨龙(568)分别获净买入15.41亿港元、3.22亿港元、8,270万港元；值得留意是，腾讯连续五日获净买入，累计净买金额近70亿港元。盈富(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出136.61亿港元、60.73亿港元、39亿港元。