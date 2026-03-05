Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东战局发展未明朗 市场忧虑重燃 油价抽高 美股早段走弱

股市
更新时间：22:50 2026-03-05 HKT
发布时间：22:50 2026-03-05 HKT

伊朗最新表示,美国、以色列以及欧洲国家及其支持者所属的军用和商用船只，均严禁通过霍尔木兹海峡，一旦被发现，将遭到打击。中东战局发展未明朗，市场对于中东战局的忧虑重燃，国际油价抽高，美股早段走弱。

国际油价升3至4% 道指早段跌超400点

除声明美国等船只禁止通行霍尔木兹海峡外，伊朗还表示昨日凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。油价重返升轨。截止昨晚10时30分，WTI期油大升4.4%至78美元；伦敦布兰特原油升3.2%至84美元。早前高盛提醒，未来几周的战争局势发展，可能会决定接下来很长一段时间的国际油价走向。一旦霍尔木兹海峡的封锁时间延长数周，可能会导致国际油价突破100美元大关。

截止昨晚10时45分，道指报48318点，跌420点；纳指报22753点，跌54点；标指报6841点，跌28点。

分析认为市场情绪可能随时逆转

高盛集团首席执行官David Solomon在接受采访时表示，目前市场参与者正在试图弄清楚，这场中东冲突将如何收场？最终结局是什么？随着未来几天乃至一两周内信息中东局势逐渐清晰，这将对风险溢价产生切实影响。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer则指出，市场情绪可能随时逆转，关键在于局势升级还是降温的概率孰高孰低。

另外，美国劳工部公布，截至2月28日止当周，首次申请失业救济人数维持21.3万人，低于市场预期为21.5万人，前值修订为21.3万人。

