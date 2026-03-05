哔哩哔哩上季经调整盈利飙94% 超预期 全年扭亏为盈 美股盘前升3%

哔哩哔哩（9626）公布第四季业绩，期内收入83.2亿元（人民币，下同），按年增长8%，好过市场预期的81亿元；经调整净利润8.8亿元，按年大增94%，同样胜预期。哔哩哔哩（美：BILI）盘前升2.9%，报28.3美元。

日活跃用户突破1.13亿 连续四季加速增长

董事长兼首席执行官陈睿表示，上季日活跃用户（DAU）表现尤其突出，连续四个季度按年加速增长，达至1.13亿，按年升10%；月活跃用户则录3.66亿，按年增8%。他指，过去一年持续提升商业化执行力度，月付费用户创下新高，广告收入亦加速增长。他对2026年AI重塑内容创作、社区体验及商业效率的时代充满信心，相信公司能把握相关机遇。

全年扭亏为盈 经调整净利25.9亿

全年业绩方面，哔哩哔哩去年总营收303.5亿元，按年增长13%。经调整净利润25.9亿元，对比2024年全年录得亏损3900万元，成功扭亏为盈；去年美国公认会计准则下净利润11.9亿元，首次全年扭亏。

首席财务官樊欣表示，其资产负债表稳健，让公司能以更大灵活性进入2026年，未来将继续审慎进行资本配置，支持长远增长。

广告收入升23% 移动游戏收入增14%

按业务划分，2025年公司增值服务收入119.3亿元，按年增8%，主要受其他增值服务及大会员收入增加带动。广告收入100.6亿元，按年增23%，是增长最强劲的业务板块，受惠于广告产品供应改善及广告效益提升。移动游戏收入63.9亿元，按年增14%，主要来自独家授权游戏《三国：谋定天下》全年的贡献，以及第四季推出的自主研发游戏《逃离鸭科夫》。IP衍生品及其他收入19.7亿元，按年微跌3%。