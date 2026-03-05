京东第四季经调整净利润跌90%符预期 外卖业务亏损按季收窄 「理性应对竞争」

京东（9618）去年第四季经调整净利润10.8亿元（人民币，下同），按年大跌90%；期内收入3522.8亿元，按年增长1.5%，均符合预期。全年计，京东经调整净利润270亿，下跌43.4%，年度收入1.31万亿元，增长13%。京东派发末期息每股0.5美元，按年持平。

CEO许冉：AI全面应用内部营运

京东首席执行官许冉表示，去年全年表现依然稳健，第四季度及全年持续看到用户数量强劲增长及购物频率提升，虽然行业竞争激烈，但其核心零售业务显现韧性，全年收入及经营利润均实现双位数增长。

许冉又指，新业务按照战略规划推进，自成立以来，京东外卖规模稳步扩大的同时，亏损逐季收窄，京喜及国际业务为长期增长开拓新机遇。另外她称，已将AI全面应用于内部营运并为用户提供更智能的体验。

CFO单苏：日用百货收入双位数增长

京东首席财务官单苏表示，虽然第四季度出现一些短期波动，但财务状况依然稳健，并且实现全年预期，当中带电品类受到高基数影响，但日用百货品类和平台及广告收入仍保持强劲，在上季及全年均实现按年双位数增长。他指出，收入结构变得更加多元化，随著各品类盈利能力提升，以及广告等高利润业务占比扩大，有信心看到更多元化的利润来源。

末期息维持0.5美元 全年股东总回报率约10%

单苏指出，2025年股东总回报率达到约10%，其中回购股份占流通在外普通股的6.3%，回购总金额约30亿美元，年度现金股利约14亿美元。他称，未来将继续通过稳健的业务发展及股东回报承诺，为股东创造价值。

日用百货商品收入连续5季双位增长

京东指出，上季电子及家电品类市场优势依旧巩固，尽管受高基数影响，全年收入依旧保持按年增长7.1%，而日用百货品类连续5个季度双位数增长，全年收入按年增长15.3%，占商品收入比例逾40%，创年度新高，而商超品类已实现连续8个季度双位数增长。至于服务收入全年按年增长23.6%，占收入比例达到21.8%，创年度新高。

京东零售经营利润跌逾2%

第四季京东零售收入录得3019亿元，下跌1.7%；经营利润97.9亿元，跌2.5%。京东指，AI已深度融入京东「超级供应链」，截至季末，京东数字人JoyStreamer服务商家数量突破5万家，而在「双11」期间，搭载JoyInside的生态产品销量较「京东618」期间增长逾20倍，京东智能客服累计咨询服务量超过42亿次。

外卖在内新业务经营亏损148亿

新业务季内收入141亿元，按年增长2倍，经营亏损为148亿元，按年扩大15.7倍，但按季收窄6%。京东表示，外卖保持健康发展，订单量势头稳健，且餐饮订单结构更加健康，第四季外卖总投入规模按季继续收窄，主要得益于深耕用户体验和心智、精进营运效率，以及理性应对行业竞争。京东续指，京东外卖与京东零售的协同效应稳步释放，在用户增长、购物频次提升、跨品类购买行为等方面，继续取得明显进展。

京东健康全年经调整盈利增36%

另外，京东健康（6618）去年全年经调整盈利65.3亿2元，按年增长36.3%；收入734亿元，按年增加26.3%。

京东健康首席执行官指，截至2025年底，已开设了超300家自营药房门店，通过连接其即时零售业务，可以形成差异化供给，提升用户的体验。他又指，AI医生「大为」已经实现了对权威临床指南、医学文献的深度整合，截至去年底，互联网医院「大为」医生完成数亿次交互，好评率达到98%。

京东物流去年调整调少赚3% 京东工业多赚5%

京东物流（2618）去年全年经调整利润录得77.1亿元，按年下跌2.6%；收入2171亿元，上升18.8%。

京东工业（7618）去年经调整利润11.3亿元，按年升5.3%；收入239.5亿元，升17.4%。