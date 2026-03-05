澳博去年经调整EBITDA跌15% 受结束卫星场拖累 「结构性影响基本消除」

澳博（880）去年全年经调整EBITDA按年跌15%至31.98亿元；录得净亏损4.29亿元，不派末期息。澳博表示，去年配合法规有序关闭旗下各卫星娱乐场，此转型对短期业绩受压，导致整体盈利及市占率均出现过渡性调整，但指出卫星场关闭的结构性影响已基本消除，资源重新配置完成，将继续聚焦提升营运效率、推动利润增长及强化产品组合，以拓展高质素客源基础。

何超凤：严谨态度创造长远价值

澳博主席何超凤表示，该集团在面对监管环境演变及竞争日趋激烈的市场格局下，经历了重大的策略性重整，随著过渡工作相继落实，加上物业组合升级项目陆续投入营运，将继续以严谨的态度为股东创造可持续的长远价值。

非博彩收入升5%

去年澳博总净收益281.7亿元，按年跌2.1%。当中博彩净收益262.03亿元，按年跌2.4%；而酒店、餐饮、零售、租赁及其他收入则为22.9亿元，按年升4.7%。澳博指出，受结束娱乐场影响，市占率从2024年的13.1%降至11.9%。截至2025年底，该持有现金及银行结余30.1亿元，债项为292.52亿元。

上葡京全年收益按年增长12.1%至73.73亿元，其中博彩毛收益60.66亿元，增15.8%，经调整物业EBITDA为1.65亿元，下跌66.9%。上葡京入住率96.5%，下降0.5个百分点，平均房租1240元，增长4.1%。

新葡京方面，收益76.97亿元，按年下跌1.8%，博彩毛收益73.32亿元，按年下降2.9%，经调整物业EBITDA为17.58亿元，下跌16%。新葡京入住率98.2%，下降0.5个百分点，平均房租1395元，增长13.8%。

酒店业务分阶段升级

该集团指出，新葡京及葡京酒店正协同推进分阶段的升级优化，葡京酒店逾400间全面翻新的客房将于2026年下半年推出，与水晶宫全面启用的时间安排相互衔接，而澳门新葡京亦正著手扩充客房规模。

上葡京新八佰伴将于年底结业

另外，澳博宣布，位于上葡京的新八佰伴，与控股股东澳娱综合订立终止协议，有关商铺使用权将于年底届满后终止，新八佰伴将向澳娱综合支付3189.5万元。澳娱表示，物业交回后，拟提升综合度假村的服务及设施，以更好地符合不断变化的消费者偏好，将成为提升上葡京综合度假村在路氹市场整体竞争力的催化剂。