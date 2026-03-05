环球股市反弹 韩股曾升逾12% 恒指高开334点 汇控升3%｜港股开市

美国总统特朗普正式提名沃什出任下一任联储局主席，接替现任联储局主席鲍威尔；同时，联储局理事米兰表示，继续减息是合适做法，认为目前就中东战争对美国经济影响作出立场是言之过早。

美汇回落 美股全线反弹

美汇指数回落，最新报98.69水平。美股三大指数周三亦全线反弹，道指收市升238点或0.49%，报48739点；标普500指数升0.78%或52点，报6869点；纳指则升290点或1.29%，报22807点。油价继续向上，但升幅已有所收窄，布兰特期油今早升1.2%至82.44美元，WTI期油则升1.8%至76美元。至于金价最新报5,177美元水平，升约0.7%。

日股曾升逾4% 韩股反弹逾12%

亚太区股市方面，日经225指数今早曾升逾4%，韩国综合指数更曾大幅反弹逾12%，并一度启动熔断机制，暂停「买盘」5分钟，其中焦点股三星电子及SK海力士暂升逾13%及14%。港股今早开市亦见反弹，高开X点或X％，报X点。

腾讯旗下Supercell配合美国调查

科网股普遍向上，腾讯（700）旗下芬兰游戏公司Supercell Oy表示，正配合美国政府对其母公司数据处理方式的安全调查，腾讯开市报509.5元，升0.7%。阿里巴巴（9988）开市升0.5%；美团（3690）升1.7%；京东（9618）升1%。此外，重磅蓝筹股中，汇控（005）及友邦（1299）亦分别升3%及2.6%。

小米拟每年推一款全新芯片

小米（1810）计划每年发布一款全新智能手机处理器芯片，并正准备针对海外市场推出自有的人工智能助教；该开市报32.56元，升1.75%。

中海油获母公司增持 股价仍偏软

石油股方面，中海油（883）发公告表示，中国海油集团增持A股70.55万股，涉资约3,000万人民币；增持H股2,429.8万股，涉资3.73亿人民币，惟中海油今早开市报26.88元，跌0.7%。其他油气相关股中，中石油（857）则升0.2%；中港石油（632）反弹逾6%；山东墨龙（568）亦升2.2%；但百勤油服（2178）跌逾4%。黄金相关股方面，紫金（2899）开市升逾2%；赤峰黄金（6693）升1.6%；招金（1818）亦升1%。

北水动向方面，昨日净卖出港股4.66亿元，南方恒生科技（3033）、腾讯（700）及中芯（981）分别获净买入9.44亿元、8.49亿元及2.61亿元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及中海油（883）分别遭净卖出34.59亿元、1.8亿元及1.39亿元。

李泽铭：市场料已反映冲突不会短期结束

红蚁资本投资总监李泽铭表示，港股本身资金流动性强，一旦出现风险，港股作为市场ATM的属性并没有改变，因此导致港股周三出现明显沽压，目前市场风险主要来自中东局势溢出，预期目前市场已预先部分反映中东冲突预计不会短期结束的风险，随著冲突强度可能逐渐下降，港股、韩股及日股跌幅应会收窄，并慢慢形成底部，恒指短期则继续于250天线约25000点先行整固。

他续指，韩股和日股先前处于历史新高，尤其是韩国涨幅过大，再结合韩国投资者较进取投资风格，韩股杠杆比率较高，所以一旦遇市场回调，韩国股市中就容易触发斩仓和追缴保证金的情况。