三大指数回升 金价重回5100美元 专家称美股氛围不佳

特朗普政府释放信号称，15%的全球进口普遍关税可能于本周生效，为本就因美伊战争而动荡不安的市场增添了新的干扰因素。道指报48650点，升149点；标普500指数报6840点，升23点；纳指报22656点，升139点或0.62%。

油价或达每桶100美元

现货金价重上5100美元，报5180美元，升1.8%，油价在高位徘徊波动，纽约期油接近每桶74.44美元，布兰特期油报81.46美元，稍见回落。高盛指出，若局势持续，原油价格或将升至每桶100美元。美汇指数跌0.1%，暂报98.92；美长债息靠稳，暂报4.079厘。

美股暂适围观

光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿指出，美股暂时适宜观望，「市场气氛不太好，最主要是担心美国通胀会再度反弹，因为连特朗普说暂时容忍通胀上升，如果通胀反弹，就会影响到美国经济数据，三大指数都会受困扰。」她又指，二百天线颇为关键，目前大约处于46650点水平，如果不失，仍然不用看得太淡。

