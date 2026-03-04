Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三大指数回升 金价重回5100美元 专家称美股氛围不佳

股市
更新时间：22:37 2026-03-04 HKT
发布时间：22:37 2026-03-04 HKT

特朗普政府释放信号称，15%的全球进口普遍关税可能于本周生效，为本就因美伊战争而动荡不安的市场增添了新的干扰因素。道指报48650点，升149点；标普500指数报6840点，升23点；纳指报22656点，升139点或0.62%。

油价或达每桶100美元

现货金价重上5100美元，报5180美元，升1.8%，油价在高位徘徊波动，纽约期油接近每桶74.44美元，布兰特期油报81.46美元，稍见回落。高盛指出，若局势持续，原油价格或将升至每桶100美元。美汇指数跌0.1%，暂报98.92；美长债息靠稳，暂报4.079厘。

美股暂适围观

光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿指出，美股暂时适宜观望，「市场气氛不太好，最主要是担心美国通胀会再度反弹，因为连特朗普说暂时容忍通胀上升，如果通胀反弹，就会影响到美国经济数据，三大指数都会受困扰。」她又指，二百天线颇为关键，目前大约处于46650点水平，如果不失，仍然不用看得太淡。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
7小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
8小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
10小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
3小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
12小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
4小时前
苏伟贤与田泰安两及其家人皆已安全登机，正在返港途中。
苏伟贤田泰安登机回港
马圈快讯
8小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
10小时前