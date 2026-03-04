韩股连日暴泻 单日再挫一成 韩元曾创16年最大跌幅 「若油价续涨肯定再跌」

中东紧张局势持续升级，亚太区股市挨沽，日韩股市继续暴跌，其中日经225指数今早曾跌近4%，低见54063点；韩国KOSPI指数更曾跌一成至5213点，并较上周五历史高位6347点大跌19%（仅两个交易日），其中焦点股三星电子和SK海力士分别曾跌逾7%及5%。同时，韩国KOSPI 200指数期货曾跌5%，导致程序化交易暂停5分钟。有分析指出，受中东冲突引发的避险情绪影响，韩国股市即将进入调整阶段。

能源价格上涨 威胁经济增长

据外媒报道，美伊战争导致的油价飙升，已威胁到联储局放宽货币政策的前景，令投资者正在重新审视那些过热的股票投资策略。另有银行预测人士表示，由于能源价格上涨威胁到韩国这个石油消费国的增长，韩元的暴跌似乎将进一步加大。

事实上，韩元汇价周二一度跌逾4%，为2010年以来最大跌幅，甚至跌穿1500韩元兑1美元水平，低见1506韩元，为全球金融危机以来最低水平；不过，韩元周三开盘后收复了部分跌幅，最新美元兑韩元则报1,474水平。

韩元兑美元恐向1600迈进

纽约银行策略师Wee Khoon Chong表示，韩元最坏情况可能会跌至1,570左右。货币期权交易员也认为韩元有进一步走软的空间。根据引伸波幅显示，韩元到6月底见1,550可能性约36%。纽约富国银行策略师Brendan McKenna表更指，如果情况从现在开始变得更糟，则有可能向1600迈进，若市场情绪受损且油价继续上涨，韩元肯定会遭进一步抛售。

针对韩股急跌，Roundhill Investments行政总裁Dave Mazza表示，「这看起来更像是仓位平仓，而不是韩国特有的基本面崩溃」，当全球风险偏好转向，能源和外汇波动大幅上升时，那些规模最大、流动性最强的指数就会迅速降低风险。

各国央行减息可能会推迟

Forex.com的Fawad Razaqzada则表示，目前市场正在不断针对新闻标题进行交易，后市很大程度上取决于紧张局势是否稳定，或者这是否会成为全球供应更长期中断的开始。纽约银行市场宏观策略主管Bob Savage２指，鉴于过去3年全球经济增长期间风险不断累积，全球市场仍有很大的调整空间。

凯投宏观的Jennifer McKeown更指出，长期冲突将油价持续推高至90至100美元，将是一个重大的经济阻力，又指各国央行虽然会避免加息以应对有关冲击，但减息可能会被推迟。