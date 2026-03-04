跌市吼实两类股｜唐牛

美伊战火持续，环球股市跌跌不休，预计火烧连环船下，杀仓情况将持续，从正面角度出发，优质股或有特价时段，我自己就会吼实两类股份。

留意香港电讯上车机会

第一，高息股。众所周知，高息股近年一向易跌难升，尤其那些业绩稳定的，股价一直拾级而上，实在难以入场，好似每年增加派息的香港电讯（6823），且看今次有否上车机会。

飞达及太兴近期发盈喜

第二，盈喜股。在绩优憧憬下，通常易升难跌，低吸执鸡值博率高，除了本栏多次提过的英皇钟表珠宝（887）外，还可以留意新近发盈喜的飞达控股（1100）及太兴（6811）。

唐牛

