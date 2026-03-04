特朗普为油轮「护航」 日韩股市续跌 恒指低开298点 紫金跌逾3%｜港股开市

随着伊朗控制霍尔木兹海峡刺激油价飙升，令市场忧虑通胀重燃，美股周二表现全线向下；不过，美国总统特朗普其后宣布为霍尔木兹海峡的船只做保险担保，又称美国海军在必要时将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡，纾缓了石油运输中断忧虑。

美股三大指数尾市跌幅收窄，其中道指收市仅跌403点或0.83%，报48501点；标指跌64点或0.94%，报6816点；纳指跌232点或1.02%，报22516点。至于反映中概股走动的金龙指数，周二跌3.34%至6958点。

美汇持续向上 日韩股市挨沽

此外，美汇指数持续向上，最新报99.2水平，再升约0.14%；金价昨日回吐逾4%后，今早有所反弹，升约1.3%至5,156美元水平；油价持续高企，其中布兰特期油升1.2%至82.35美元，WTI期油则升1%至75.28美元。

另一方面，亚太区股市今早开市继续受压，韩股暂跌近5%至5503点，日股暂跌2.8%至54698点。港股今早开市则报25469点，跌298点或1.16%。

马云率核心管理层齐聚云谷学校

科网股普遍弱势，阿里巴巴（9988）创办人马云据报率领阿里及蚂蚁核心管理层齐聚杭州云谷学校，该股开市报131.2，跌2.7%；腾讯（700）跌0.9%；美团（3690）跌1.3%；京东（9618）跌1.1%；百度（9888）亦跌2.3%。

小米新一代SU7实车大规模进店

小米（1810）旗下小米汽车则宣布，新一代SU7实车今日（4日）起陆续大规模进店，该股开市报31.46元，跌0.4%。

油服股热炒 山东墨龙再升15%

近期热炒的石油相关股个别发展，中海油（883）跌0.6%；中石油（857）跌0.1%；中港石油（632）则升4.5%；山东墨龙（568）及百勤油服（2178）分别升15%及12%。黄金相关股方面，紫金（2899）开市跌逾3%；赤峰黄金（6693）跌逾5%；招金（1818）亦跌3.6%。

中生制药与赛诺菲安万特签协议

中生制药（1177）公布附属公司正大天晴已与赛诺菲安万特一间全资附属公司（Sanofi）就集团的JAK/ROCK抑制剂罗伐昔替尼在全球的开发、生产及商业化订立独家授权协议。该股开市报5.67元，跌0.7％。

北水动向方面，昨日净买入港股60.81亿元，腾讯（700）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分别获净买入25.59亿元、23.43亿元及14.13亿元；而阿里巴巴（9988）、中远海能（1138）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出12.09亿元、3.84亿元及2.93亿元。