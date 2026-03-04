港股半日急挫716点 汇控友邦领跌 金股油股也向下 「市场高度不确性表现」｜港股开市

1215：恒指今早低开298点后，持续反复下跌，最多曾跌805点，低见24963点，截至中午报25051点，跌716点或2.78%，险守两万五关口，半日成交2,076亿元。科指方面，中午报4780点，亦跌95点或1.96%。除了港股外，日股及韩股等环球股市也大跌，甚至出现金股债同步向下的罕有情况，市场有意见认为，目前市场反应是面对高度不确性的经典表现。

光大证券国际证券策略师伍礼贤在接受访问时表示，中东地缘政治风险不仅冲击了亚太区市场，也引发了对油价飙升的忧虑。他警告，资金避险情绪已见升温，正重新流向美元，对人民币汇率构成压力，而香港股市在此大环境下亦难以独善其身。

避险情绪升温 资金流入美元

伍礼贤坦言，在整个亚太区股市下跌的环境下，港股更难以幸免。他表示，本港持有大型科技股如阿里巴巴（9988）、腾讯（700）的投资者，已在此轮跌市中遭受较大损失。阿里半日跌逾4%，半日收报129.1元；腾讯则跌约1.6%，报502.5元。同时，由于香港经济与内地经济紧密相连，内地经济若受影响，亦会间接传导至香港。此外，伍礼贤还观察到，市场的避险情绪正在升温，导致部分资金重新回到美元市场避险。他指出，资金流动已反映在近期美元汇率指数的急升上，这也对人民币汇率造成了压力。

重磅蓝筹股中，金融股及科网股向下，汇控（005）及友邦（1299）半日分别跌3.7%及5.5%，连同阿里（9988）跌逾4%，3只股份已拖低恒指249点。此外，美国白宫据报正讨论是否允许腾讯（700）保留对主要游戏公司的持股，该股半日跌1.6%至502.5元，正考验500元大关。

国寿半日跌7%成表现最差蓝筹

若单计股价变幅，国寿（2628）半日跌6.7%，为跌幅最大蓝筹，同业平保（2318）亦跌4.6%；药股亦见沽压，药明生物（2269）半日跌半成，信达生物亦跌4.4%。

消息面上，摩通指内险股春节后落后大市，因主要保险公司尚未公布正面盈利预告，但该行不认同这是本季盈利风险，又指市场共识2026财年纯利预测已显示按年跌9%，因此现阶段市场共识进一步下调风险有限。开源证券则指，2026年开年前后内险股抢跑上涨带来高基数外，AI冲击担忧也对行业带来负面压制，但认为回调带来布局机会。

中海油跌4% 中港石油泻近四成

板块表现方面，虽然中东紧张局势持续，油价及金价仍维持相对高位，但油股及金股已出现疲态，中海油（883）跌3.9%，中石油（857）及中石化（386）跌逾4%，中港石油（632）大跌38%；油服股中，百勤油服（2178）跌25%，中石化油服（1033）跌近12%，山东墨龙（568）则跌近5%。

黄金相关股方面，紫金（2899）半日跌4.4%；同系紫金黄金国际（2259）跌4.5%；山东黄金（1787）及招金（1818）分别跌4.2%及跌3.5%，赤峰黄金（6693）则跌2.8%。

—————

随着伊朗控制霍尔木兹海峡刺激油价飙升，令市场忧虑通胀重燃，美股周二表现全线向下；不过，美国总统特朗普其后宣布为霍尔木兹海峡的船只做保险担保，又称美国海军在必要时将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡，纾缓了石油运输中断忧虑。

美股三大指数尾市跌幅收窄，其中道指收市仅跌403点或0.83%，报48501点；标指跌64点或0.94%，报6816点；纳指跌232点或1.02%，报22516点。至于反映中概股走动的金龙指数，周二跌3.34%至6958点。

美汇持续向上 日韩股市挨沽

此外，美汇指数持续向上，最新报99.2水平，再升约0.14%；金价昨日回吐逾4%后，今早有所反弹，升约1.3%至5,156美元水平；油价持续高企，其中布兰特期油升1.2%至82.35美元，WTI期油则升1%至75.28美元。

另一方面，亚太区股市今早开市继续受压，韩股暂跌近5%至5503点，日股暂跌2.8%至54698点。港股今早开市则报25469点，跌298点或1.16%。

马云率核心管理层齐聚云谷学校

科网股普遍弱势，阿里巴巴（9988）创办人马云据报率领阿里及蚂蚁核心管理层齐聚杭州云谷学校，该股开市报131.2，跌2.7%；腾讯（700）跌0.9%；美团（3690）跌1.3%；京东（9618）跌1.1%；百度（9888）亦跌2.3%。

小米新一代SU7实车大规模进店

小米（1810）旗下小米汽车则宣布，新一代SU7实车今日（4日）起陆续大规模进店，该股开市报31.46元，跌0.4%。

油服股热炒 山东墨龙再升15%

近期热炒的石油相关股个别发展，中海油（883）跌0.6%；中石油（857）跌0.1%；中港石油（632）则升4.5%；山东墨龙（568）及百勤油服（2178）分别升15%及12%。黄金相关股方面，紫金（2899）开市跌逾3%；赤峰黄金（6693）跌逾5%；招金（1818）亦跌3.6%。

中生制药与赛诺菲安万特签协议

中生制药（1177）公布附属公司正大天晴已与赛诺菲安万特一间全资附属公司（Sanofi）就集团的JAK/ROCK抑制剂罗伐昔替尼在全球的开发、生产及商业化订立独家授权协议。该股开市报5.67元，跌0.7％。

北水动向方面，昨日净买入港股60.81亿元，腾讯（700）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分别获净买入25.59亿元、23.43亿元及14.13亿元；而阿里巴巴（9988）、中远海能（1138）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出12.09亿元、3.84亿元及2.93亿元。