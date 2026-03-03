Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势

更新时间：20:04 2026-03-03 HKT
发布时间：20:04 2026-03-03 HKT

中东战火连天，环球市场恐慌情绪持续升温，美股三大指数急速向下，道指期货急跌近1000点。恐慌指数再抽高27%，高见27.3，续见3个月高位。

道期一度低见47951点，跌994点或2%；标期低见6742点，跌146点或2.1%；纳期报24370点，挫655点或2.6%。

美元升穿99 10年债息破4.1厘

资金纷纷避险，美元指数升穿99关口，报99.386，升0.8%；10年期债息升穿4.1厘，报4.113厘，升7.8点子。

市场料减息时间延至9月

利率期货监察工具FedWatch数据显示，主流预计今年首次减息的时间由7月延至9月。7月减息的机率从63.2%急跌至47.2%。

专家：资金重新追捧美元

瑞穗银行指出，市场正从「去美元化」到争相获取美元流动性，「市场并非突然爱上美元，而是在市场抛售情况下，世界仍然以美元结算、资金以美元结算、对冲以美元结算，最终也以美元购买能源。」

CG资产管理投资经理Emma Moriarty指出，市场在周一明显低估中东局势的影响，但白宫的态度清晰表达有意让冲突持续更久，「并且不惜一切代价。」

