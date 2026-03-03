Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王冬胜两会倡推出大湾区新股通 加速人民币国际化 试点初期名单纳入A+H股

股市
更新时间：18:18 2026-03-03 HKT
发布时间：18:18 2026-03-03 HKT

全国政协委员、香港汇丰银行主席王冬胜，对全国两会关注进一步推动大湾区深度互联互通、金融支持农业发展等议题，提倡推出「大湾区新股通」，以提高境内资本市场制度的包容性和适应性，并推进人民币国际化。

料长远要求与深港通衔接 涵盖50亿市值股份

王冬胜建议，大湾区港股通试点初期可将A+H上市公司纳入名单，即允许内地投资者购买A股上市公司在港交所新发行的股份，以及允许香港本地及海外投资者购买港股上市公司在深交所新发行的股份。他指，随著试点成熟，可将投资标的扩大至市值大于50亿元人民币或港元的拟上市企业，相关有关要求与深港通相衔接，有利于两地投资者认购后通过深港通继续交易。

沿用深港通机制 不设每日额度

在合格投资者方面，他认为可沿用深港通机制，参与境内IPO的香港本地及海外投资者，须符合香港联交所的资格规定，参与港股IPO的内地投资者，则须满足深交所港股通投资者适当性管理要求。

他又认为，应对投资者资金采用闭环管理，深交所投资者和上市主体可使用人民币，而港交所的投资者和上市主体可使用港元或离岸人民币。他称，考虑到新股发行并非日常交易，因此无需设置每日交易额度，而持股比例可沿用《内地与香港股票市场互联互通机制若干规定》的要求。

倡提升农业气候适应项目风险识别

另一方面，身兼全国人大农业和农村委员会副主任的王冬胜指出，农业气候适应项目在风险识别和资金接续方面，仍有提升空间，建议在既有「气象+」政策基础上打通数据与金融风险模型的应用通道，围绕农业生产构建核心指标体系，如区域极端天气发生频率、灾害暴露程度、历史减产幅度、农业气象预警覆盖率等，明确其与收入波动及违约风险之间的关系。他又指出，应在现有绿色金融标准体系下完善农业气候适应指标体系，并建立以风险改善为基础的阶段性支持与市场化接续机制。

