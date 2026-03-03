特朗普称战事快过预期 恒指高开130点 油服股热炒 山东墨龙涨15% MINIMAX绩后升近一成

中东战争持续，特朗普指战争初步预估持续4至5周，但目前进度大幅超前，并举例指原本预估需要4周才能瓦解伊朗军事领导层，但实际上只花约1 小时就达成；不过，他亦未有为时间设上限，扬言「无论需要多少时间都没关系」。此外，他更指不排除向伊朗派遣美国地面部队，并宣称在周六发动袭击后，已不在乎民意调查。

美股三大指数周一先跌后回稳，道指收市跌73点或0.15%，报48904点；标指升2点，报6881点；纳指则升80点或0.36%，报22748点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌1.08%至7198点。

油价及金价继续向好，其中现货金价昨日一度上涨至5,419美元，其后回落，今早暂报5,371美元，升约0.9%；现货银价今早则暂报90.3美元，升约1.2%。油价方面，布兰特期油暂升1%至78.51美元，WTI期油则升0.7%至71.71美元。

阿里开市升近2% 美团续跌

港股方面，恒指今早高开130点，报26190点。科网股普遍回稳，阿里巴巴（9988）开市升1.9%；腾讯（700）升0.8%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）亦升0.8%；惟美团（3690）跌0.2%

石油相关股续热炒，中海油（883）升0.2%；中石油（857）升0.6%；中港石油（632）、山东墨龙（568）及百勤油服（2178）更升15%。

MINIMAX收入按年多近1.6倍

个股消息中，MINIMAX（100）昨日公布上市后首份成绩表，去年度经调整净亏损2.5亿美元，按年扩大2.7%；收入7,903.8万美元，按年多近1.6倍，当中内地以外地区占73%。该股开市报752.5元，跌1.4%。

小鹏料完全自动驾驶3年内到来

此外，小鹏汽车（9868）董事长何小鹏宣布，小鹏汽车第二代VLA（视觉-语言-动作模型）将于本月正式迎来推送，将推动自动驾驶从「极客尝鲜」走向「大众常用」。他又指，完全自动驾驶将在1至3年内到来。小鹏汽车股价今早报67.1元，微跌0.2%。

北水动向方面，昨日净买入港股162.14亿元，南方恒生科技（3033）、盈富基金（2800）及小米（1810）分别获净买入31.23亿元、24.47亿元及16.29亿元；而阿里巴巴（9988）、美团（3690）及中芯（981）分别遭净卖出13.89亿元、2.44亿元及1.55亿元。

