恒指跌291点失守两万六 中石油升4% MINIMAX绩后涨9% 专家料试两万五｜港股收市

中东战火持续扩大，亚洲股市几乎全部受压，周二复市的韩国股市补跌，跌逾7%收市，跑输主要亚洲股市。港股受外围拖累及观望两会政策，呈现高开低走格局，失守26000关收市，恒指收报25768点，跌291点，创今年以来新低，连跌两日，累跌862点。大市成交增至3705亿元，北水继续捞货，再净流入60.81亿元，连续第三日净流入。在中东紧张局势下，油气股再获炒作。

恒指高开131点，升幅曾扩大至159点，但随著外围沽压沉重，加上港股重磅股走低，恒指掉头向下，尾段最多跌332点，全日收报25768点，跌291点。国指收报8608点，跌93点；科指收报4876点，跌112点。

韩股复市补跌7%

外围股市中，韩国综合指数复市后大跌7.24%或452点，收报5791点；紧追其后的是日经225指数，跌3.06%或1778点，收报53279点；台湾加权指数跌2.2%或771点，收报34323点；至于沪深股市亦跌3.07%至1.43%不等。

新奥能源涨5%冠蓝筹 油气股又丧炒

港股板块方面，中东战争影响下，国际油价继续追高，多数油气股逆市再获炒作。中石油（857）走高5%，收报10.43元；中海油（883）涨3.2%，收报27.6元。燃气股中，天伦燃气（1600）弹高11.7%，收报3.14元；新奥能源（2688）涨5.1%，收报71.85元，为表现最佳蓝筹股。油气服务股亦进一步急升，百勤油服（2178）劲涨71.2%，收报0.25元；中港石油（632）飙48.3%，收报0.89元；山东墨龙（568）大升26.1%，收报11.79元；中石化油服（1033）升13.4%，收报1.52元。

霍尔木兹海峡关闭 东方海外升3%

伊朗宣布关停霍尔木兹海峡，多家国际航运巨头纷纷采取避险措施并上调费用，航运股走强，中远海控（1919）涨5.2%，收报16.29元；东方海外国际（316）升2.9%，收报157.8元；中远海能（1138）向上2%，收报20.9元。

有色金属概念股则普跌，赣锋锂业（1772）走低10.9%，收报59.15元；紫金黄金国际（2259）大跌8.5%，收报224元；同系的紫金（2899）下滑6.1%，收报43.22元；江西铜业股份（358）跌7.1%，收报42.56元。

网易逆市升1% 可转主要上市

科网股走势不一，网易（9999）获港交所通知可转为双重上市，网易股价涨1.4%，收报179.8元。而小米（1810）挫4.7%，收报31.58元；美团（3690）跌2.3%，报75.65元；阿里巴巴（9988）跌1.2%，收报134.8元；京东（9618）下滑0.9%，收报100.4元；腾讯（700）跌0.7%，收报510.5元。另外，重磅股汇丰控股（005）亦跌2.8%，收报135.8元。

个股方面，MINIMAX（100）公布上市后首份成绩单，2025年收入按年增长逾1.5倍，获大行唱好，股价逆市急升9.1%，收报821元。汇量科技（1860）发盈喜，料去年盈利大增逾2.4倍，股价扬8.7%，收报13.04元。

梁杰文：中东局势稳定前大市气氛差

宏高证券投资经理梁杰文表示，现时伊朗封锁重要航运海峡，影响原油供应，中东局势升级，且暂未见停战的曙光，导致市场避险意识高涨并开始抛售股票，加上投资气氛转差下，加剧港股的科技股跌势。他认为，除非短期内中东局势可转稳定，否则短期内恒指或下试25000点。

恒指今早高开130点，一度回落跌151点后迅速反弹，中午收报25985点，跌74点或0.29%，成交额1875.65亿元。科指半日跌50点或1.02%，报4938点。

受到伊朗威胁将摧毁试图通过霍尔木兹海峡的船只的影响，伦敦期油升逾2%，中石油（857）升4%为表现最好蓝筹股；中海油（883）升2.31%；不过中石化（386）跌1.78%。

油气服务股急升，山东墨龙（568）升58.82%至14.85元；中石化油服（1033）升32.09%至1.77元；中海油田服务（2833）升3.8%至11.21元。

中东局势紧张亦导致运费上升，航运股走强，东方海外国际（316）升3.33%；中远海控（1919）升4.9%。

科网股走势不一，网易（9999）升2.59%；腾讯（700）升0.68%；京东（9618）升0.49%；阿里巴巴（9988）升0.44%；百度（9888）升0.08%；美团（3690）及小米（1810）分别跌1.23%及3.02%。

AI概念持续火热

AI应用股持续火热，MINIMAX（100）公布去年第四季度收入，达2600万美元，较同期增长131%，远超市场预期，消息刺激股价升17.81%至886.5元；智谱（2513）亦升4.73%至576元。

银行板块集体走强

另外，国泰海通证券研报指出，2026年银行基本面将收益于息差降幅收窄、信用成本稳中有降，预期延续改善趋势。消息利好银行股集体拉升，建设银行（939）升2.19%；工商银行（1398）升1.42%；中国银行（3988）升1.32%；招商银行（3968）升1.12%。

中东战争持续，特朗普指战争初步预估持续4至5周，但目前进度大幅超前，并举例指原本预估需要4周才能瓦解伊朗军事领导层，但实际上只花约1 小时就达成；不过，他亦未有为时间设上限，扬言「无论需要多少时间都没关系」。此外，他更指不排除向伊朗派遣美国地面部队，并宣称在周六发动袭击后，已不在乎民意调查。

美股三大指数周一先跌后回稳，道指收市跌73点或0.15%，报48904点；标指升2点，报6881点；纳指则升80点或0.36%，报22748点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌1.08%至7198点。

油价及金价继续向好，其中现货金价昨日一度上涨至5,419美元，其后回落，今早暂报5,371美元，升约0.9%；现货银价今早则暂报90.3美元，升约1.2%。油价方面，布兰特期油暂升1%至78.51美元，WTI期油则升0.7%至71.71美元。

阿里开市升近2% 美团续跌

港股方面，恒指今早高开130点，报26190点。科网股普遍回稳，阿里巴巴（9988）开市升1.9%；腾讯（700）升0.8%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）亦升0.8%；惟美团（3690）跌0.2%

石油相关股续热炒，中海油（883）升0.2%；中石油（857）升0.6%；中港石油（632）、山东墨龙（568）及百勤油服（2178）更升15%。

MINIMAX收入按年多近1.6倍

个股消息中，MINIMAX（100）昨日公布上市后首份成绩表，去年度经调整净亏损2.5亿美元，按年扩大2.7%；收入7,903.8万美元，按年多近1.6倍，当中内地以外地区占73%。该股开市报752.5元，跌1.4%。

小鹏料完全自动驾驶3年内到来

此外，小鹏汽车（9868）董事长何小鹏宣布，小鹏汽车第二代VLA（视觉-语言-动作模型）将于本月正式迎来推送，将推动自动驾驶从「极客尝鲜」走向「大众常用」。他又指，完全自动驾驶将在1至3年内到来。小鹏汽车股价今早报67.1元，微跌0.2%。

北水动向方面，昨日净买入港股162.14亿元，南方恒生科技（3033）、盈富基金（2800）及小米（1810）分别获净买入31.23亿元、24.47亿元及16.29亿元；而阿里巴巴（9988）、美团（3690）及中芯（981）分别遭净卖出13.89亿元、2.44亿元及1.55亿元。

